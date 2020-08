De virtuoos Sebastian Vettel werd bij Ferrari een verdwaalde coureur

Vier wereldtitels op rij veroveren maar vooral herinnerd worden om je nederlagen; dat risico loopt Sebastian Vettel, de eens onverslaanbare Formule 1-coureur wiens successen de laatste jaren steeds dieper bedolven raken onder kostbare fouten en niet waargemaakte verwachtingen.

Dit seizoen is Vettel op een absoluut dieptepunt beland. De 33-jarige Duitser staat na zes races slechts elfde in het WK-klassement en heeft ook nog eens op vernederende wijze te horen gekregen dat hij na 2020 weg moet bij Ferrari. Hoe is het zo ver gekomen?

Goed beschouwd zijn er twee versies van Sebastian Vettel. De eerste is het supertalent dat in 2007 bij BMW-Sauber op 19-jarige leeftijd debuteerde in de Formule 1 en drie jaar later, in een Red Bull-bolide, de jongste wereldkampioen ooit werd. Vettel – babyface, Beatles-kapsel – prolongeerde zijn titel in de drie seizoenen erna. Zijn dominantie was eind 2013 het grootst, toen hij negen races op rij won, een record dat nog altijd staat.

Die virtuoze Vettel was ook te zien na zijn overstap naar Ferrari in 2015. Hij wilde bij het Italiaanse team de heldendaden herhalen van zijn jeugdidool Michael Schumacher, die in de rode racewagen vijf wereldtitels veroverde. Vettel won meteen zijn tweede race bij Ferrari en ontpopte zich tot de onbetwiste teamleider. In 2017 verloor hij de titelstrijd van Lewis Hamilton, maar hij was wel de eerste coureur in jaren die het Mercedes serieus moeilijk had gemaakt.

Crash

Het keerpunt kwam op 22 juli 2018 in een Duitse grindbak. Op die zondag leidde Vettel voor eigen publiek op Hockenheim – een uitgelezen kans om met een nog grotere puntenvoorsprong op Hamilton de zomerstop in te gaan. Maar toen ging het regenen op het circuit. Vettel gleed uit de bocht, schoof door het grind en kwam hard tot stilstand tegen een bandenstapel. Gefrustreerd sloeg hij met zijn handen op het stuur. Hamilton won de Grote Prijs van Duitsland en greep de leiding in het WK, om die niet meer af te staan.

Na de crash in Duitsland kwam zijn tweede verschijningsvorm tevoorschijn: de verdwaalde, verloren Vettel. Een versie die vooral opvalt doordat hij de ene onnodige slippartij na de andere maakt. Eentje die ook ronduit amateuristische blunders begaat, waarvan de pijnlijkste zich uitgerekend afspeelde tijdens Ferrari’s thuisrace vorig seizoen op Monza. Nadat hij weer eens van de baan was gespind, stuurde Vettel zijn auto zonder te kijken pontificaal terug het parcours op; de Canadees Lance Stroll kon een enorme botsing nog maar net ontwijken.

Het waren zenuwachtige uitglijders van een Formule1-coureur onder druk. In de andere Ferrari reed namelijk een man die wél excelleerde: de elf jaar jongere Monegask Charles Leclerc. Hij mocht vorig jaar, in pas zijn tweede F1-seizoen, instappen bij de Scuderia. Leclerc was vanaf het eerste moment rap, won twee races en scoorde meer WK-punten dan de ervaren Vettel. Voor Ferrari was het duidelijk: Leclerc is de toekomst. Hij kreeg een nieuw miljoenencontract en is in ieder geval tot en met 2024 de centrale man.

En Vettel? Hij moet weg. In mei werd bekend dat McLaren-rijder Carlos Sainz volgend jaar in zijn stoeltje zit. Ferrari wenste niet eens meer met Vettel in gesprek gegaan over een nieuw contract.

Scheiding

Pijnlijk genoeg moeten Vettel en Ferrari het nog tot het eind van dit seizoen met elkaar uithouden. Hun verstandhouding verslechtert per grand prix. Zowel tijdens de tweede race op Silverstone als die van vorige week in Barcelona, foeterde Vettel het team op de boordradio uit vanwege verkeerde strategische keuzes.

„Ze zitten in die fase van de scheiding waarin het papierwerk is geregeld, maar de scheiding nog niet is voltooid”, zei Formule 1-topman Ross Brawn, voorheen technisch directeur bij Ferrari, vorige week. „Ik weet uit mijn eigen pijnlijke ervaring dat coureurs in dit soort situaties erg lastig kunnen zijn.”

Vettel zelf kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn vijf jaar in Italiaanse dienst. „Ferrari is altijd mijn droom geweest”, zei hij eind juli. „Mijn missie was om het kampioenschap te winnen en dat is niet gelukt. Dus in dat opzicht hebben we gefaald. Maar we hebben ook goede jaren gehad. Dus ik heb er geen spijt van.”

Sebastian Vettel na afloop van de Grote Prijs van Spanje, op 16 augustus. Foto Josep Lago/Reuters

Terwijl generatiegenoot Hamilton dit seizoen onbedreigd afstevent op zijn zevende titel, rijdt Vettel anoniem in het middenveld. De Ferrari SF1000 is een belabberde auto, maar Vettel kan er minder goed mee uit de voeten dan Leclerc. Dat heeft deels te maken met Vettels rijstijl; hij houdt ervan de auto razendsnel te draaien in de bocht en vervolgens heel vroeg weer op het gas te gaan. Een techniek die tijdwinst oplevert, maar wel een waarvoor een auto nodig is met een achterkant die zeer stabiel op de weg ligt. De Red Bulls waarin Vettel kampioen werd, hadden zo’n rotsvaste wegligging, de SF1000 allerminst.

Vettels probleem is dat het hem schijnbaar niet lukt om zijn rijstijl aan te passen aan de tekortkomingen van zijn wagen. „Het voelt alsof we tegen een muur zitten”, klaagde Vettel deze maand over zijn gebrek aan snelheid. Iets soortgelijks overkwam hem in 2014, toen hij in zijn laatste seizoen bij Red Bull eveneens een mindere auto had. Wereldkampioenen als Hamilton, Schumacher en Fernando Alonso toonden zich in het verleden wel flexibel genoeg om alles uit gebrekkige auto’s te halen – reden voor Vettels critici om te betwijfelen of hij wel tot de beste coureurs ooit behoort.

Vettel kan in 2021 eigenlijk maar één kant op: naar Racing Point. Vorige week gingen er in de F1-paddock sterke geruchten rond dat Vettel al een contract zou hebben getekend bij de Britse subtopper, die volgend jaar wordt omgedoopt in Aston Martin en in de miljardair Lawrence Stroll een eigenaar met serieuze ambities heeft. De overstap zou Vettels laatste kans zijn om zijn reputatie te redden.