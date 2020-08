‘De slager’ opnieuw voor de rechter

Wederom zal Ratko Mladic, de voormalige Bosnisch-Servische generaal met de bijnaam ‘de slager van Bosnië’, volop in het nieuws zijn op de Balkan, maar ook daarbuiten. In de jaren negentig van de vorige eeuw was hij een van de hoofdrolspelers in de Joegoslavische burgeroorlog en de man achter de massamoord in Srebrenica. In 2017 werd hij tot levenslang veroordeeld. Twee dagen zijn uitgetrokken voor de zaak in hoger beroep die deze dinsdag in Den Haag begint voor het voormalige Joegoslavië-tribunaal. Een nieuw hoofdstuk in het toch al door eindeloos uitstel en vertraging gekenmerkt proces. Hoe het begon en waarom het al zolang duurt:

1995 In staat van beschuldiging

Het in 1993 opgerichte Joegoslavië-tribunaal stelt generaal Ratko Mladic, het gezicht van de wreedheid van de Joegoslavische burgeroorlog, al in 1995 in staat van beschuldiging. Hij blijft echter nog jaren voortvluchtig.

2011 Opgepakt in Servië

Al die jaren doen verhalen de ronde dat hij met steun van hoge Servische regeringsvertegenwoordigers wordt beschermd. Een andere hoofdverdachte in het Joegoslavië-proces, de oud-president van de Bosnisch-Servische republiek, Radovan Karadzic, wordt in 2008 in de Servische hoofdstad Belgrado aangehouden nadat hij zich jarenlang onder een andere naam en voorzien van een lange, grijze baard had weten schuil te houden.

Drie jaar later, in 2011, wordt Mladic in een Servische provincie opgepakt en na enkele maanden overgebracht naar de strafgevangenis in Scheveningen waar hij nu nog altijd zit.

Dat het de Servische autoriteiten zolang niet lukte Mladic en Karadzic op te sporen was voor Nederland aanleiding om binnen de Europese Unie de deur op slot te houden voor het aangaan van een nauwere relatie met Servië. Veel EU-lidstaten wilden Servïe, net zoals eerder was gebeurd met andere voormalige Joegoslavische deelrepublieken zoals Kroatië en Slovenië, uitzicht bieden op een lidmaatschap van de Unie. Maar ze stuitten daarbij telkens op een veto van Nederland.

2012 Proces begint

Tijdens het eerste deel van het proces dat in 2012 formeel met de zittingen begint, beweren de advocaten van Mladic stelselmatig dat hij onschuldig is. Helemaal aan het begin van het proces eist Mladic zelf het woord en trekt hij schreeuwend de rechtsgeldigheid van het tribunaal in twijfel. Hierop wordt hij uit de zaal verwijderd.

Tijdens het in totaal 530 dagen durende proces zullen 592 getuigen gehoord worden.

2016 Formulering eis

Aanklager Alan Tieger zegt eind 2016 bij het formuleren van zijn eis tegen Mladic voor levenslang dat een lagere straf „ondenkbaar” zou zijn. „Het zou een belediging zijn voor de levende en de dode slachtoffers en een aantasting van het recht om een straf op te leggen die lager uitvalt dan de zwaarst mogelijke straf die wettelijk mogelijk is”, aldus Tieger.

2017 Veroordeling tot levenslang

Het internationale tribunaal veroordeelt de inmiddels 78-jarige Mladic op 22 november 2017 tot levenslange gevangenisstraf wegens genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Tien van de elf aanklachten worden bewezen geacht. Zijn verdedigers gaan tegen dit vonnis in beroep, hetzelfde doet de openbaar aanklager die Mladic nog voor een andere, niet toegewezen genocideaanklacht veroordeeld wil zien.

De rechter oordeelt in 2017 dat Mladic in 1992 weliswaar betrokken was bij de dood van een groot aantal inwoners in zes Bosnische steden maar wil dit niet als genocide kwalificeren, in tegenstelling tot de etnische zuivering in Srebrenica. Terwijl de rechter zijn vonnis voorleest, ontsteekt Mladic wederom in woede. Hij wordt opnieuw uit de zaal verwijderd.

2018 Ruziënde rechters

In de voorbereiding op de beroepszaak ontstaat er commotie over een aantal aangestelde rechters. Volgens de advocaten van Mladic hebben zij zich eerder uitgelaten over de zaak en waren ze dus vooringenomen. De Franse rechter Jean-Claude Antonetti geeft de advocaten deels gelijk en vervangt drie van de vijf rechters. Omdat de hoogste rechters ook nog eens onderling ruzie krijgen, wordt de zaak verder vertraagd.

Het Joegoslavië-tribunaal klaagt van 1993 tot 2012 in totaal 161 mensen aan die bij de oorlog in het voormalige Joegoslavië betrokken waren. Er vloeien 83 veroordelingen uit voort. Het tribunaal houdt op te bestaan omdat de meeste rechtszaken zijn afgedaan.

Om de nog resterende zaken te behandelen wordt het Internationaal Restmechanisme voor straftribunalen (IRMCT) in het leven geroepen. Dit is een tijdelijke afgeslankte voortzetting van het Joegoslavië-tribunaal. Het mechanisme is ook in Den Haag gevestigd en opereert onder VN-vlag. Hier wordt de beroepszaak gevoerd. Dezelfde rechtbank handelt de laatste zaken van het eveneens opgeheven Rwanda-tribunaal af.

2020 Hoger beroepszaak begint

De hogerberoepszaak wordt ook keer op keer verdaagd. Mladic zou volgens de verdediging een te slechte gezondheid hebben. De laatste maanden werd het coronavirus gehanteerd als argument om nog maar niet aan de nieuwe ronde van het proces te beginnen.

Volgens de huidige planning zal de beroepszaak deze dinsdag beginnen met een inleidende verklaring van de uit Zambia afkomstige rechter Prisca Matimba Nyambe. Daarna komen de verdediging en de openbaar aanklager aan het woord. Inmiddels praat de EU, met instemming van Nederland, ook met Servië over een partnerschap.

Een datum voor de uitspraak in hoger beroep is nog niet vastgesteld. Maar rechters van het tribunaal in Den Haag hebben de VN-Veiligheidsraad in New York in juni laten weten na de zitting van deze week naar verwachting nog negen maanden nodig te hebben, zodat de uitspraak pas in 2021 valt te verwachten.

