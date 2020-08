De mysterieuze Tom Lehrer

Opeens verscheen hij in een zwart-witfilmpje en met glashelder geluid op het tv-scherm: zanger-pianist Tom Lehrer. Het gebeurde onlangs in de uitzending van Zomergasten met Jaap Goudsmit. Lehrer zong een van zijn virtuoze, satirische songs, Wernher von Braun, over de Duitse raketgeleerde die eerst voor de nazi’s en na de Tweede Wereldoorlog voor de Verenigde Staten werkte.

Don’t say that he’s hypocritical,/ Say rather that he is apolitical,/ „Once the rockets are up, who cares they come down?/ That’s not my department”, says Wernher von Braun.

Dit waren zijn meest geciteerde liedregels, heeft hij later vastgesteld. Dat Amerika Von Braun als expert inhuurde, kon hij zich nog wel voorstellen, maar waarom een held van hem gemaakt? „Hij heeft geholpen ons een paar jaar eerder op de maan te zetten, maar wat maakt dat nou uit?”

Tom Lehrer! Leefde hij nog? Vlug nagekeken. Gelukkig: 92 jaar. Hij lijkt van de aardbodem verdwenen sinds hij zijn artistieke loopbaan in 1972 afsloot met een optreden in de verkiezingscampagne van presidentskandidaat George McGovern. Dat zegt iets over zijn politieke opvattingen, want McGovern was een nogal linkse Democraat (die dan ook kansloos van Richard Nixon verloor).

Merkwaardig – Lehrer, afkomstig uit een seculier Joods milieu, stopte op 44-jarige leeftijd, nog voor hij een beroemdheid was geworden. Wel had hij een vaste schare van bewonderaars, vooral in linkse kringen. Ook in Europa kreeg hij waardering, hij trok volle zalen in het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Denemarken (een gefilmd optreden in Kopenhagen in 1967 is te zien op YouTube).

Lehrer hield ermee op omdat de tournees en het steeds weer zingen van dezelfde liedjes hem begon tegen te staan. „Ik heb geen anonieme bewondering nodig, mensen die in het donker voor me applaudisseren”, zei hij. Hij vond ook dat hij te bezadigd werd voor de ongenuanceerdheid die bij satirische teksten hoort. Liever zette hij zijn bestaan voort als wiskundedocent aan een universiteit in Californië.

Hij schreef in de jaren vijftig en zestig messcherpe satirische songs over politieke en morele kwesties, zoals de oorlog in Vietnam en het gebruik van kernwapens. „Zonder twijfel een van de grootste Amerikaanse songwriters”, prees Randy Newman. Ook sardonische humor schuwde hij niet, zoals in het lied ‘I Got It from Agnes’ over vrienden die elkaar geslachtsziekten doorgeven. Eerste couplet: I love my friends and they love me/ We’re just als close as we can be/ And just because we really care/ Whatever we get, we share.

Een briljante, maar mysterieuze man. Over zijn privéleven liet hij ook tegen vrienden niets los. Was hij getrouwd, had hij kinderen, werd hem gevraagd. Zijn antwoord: „Op beide punten van de aanklacht niet schuldig.”

Ik sluit af met het middendeel van een navrante, minder bekende tekst over ouderdom, getiteld ‘When You Are Old And Grey’ uit 1953.

An awful debility/ A lessened utility/ A loss of mobility/ Is a strong possibility/ In all probability/ I’ll lose my virility/ And you your fertility/ And desirability/ And this liability/ Of total sterility/ Will lead to hostility/ And a sense of futility/ So let’s act with agility/ While we still have facility/ For we’ll soon reach senility/ And lose the ability…