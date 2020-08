Amsterdam leed aan tunnelvisie bij ‘fraude’ radicaliseringsambtenaar Ait-Taleb

Met een waslijst aan beschuldigingen werd ze op straat gezet. Corruptie, fraude, valsheid in geschrifte, omkoping. Bij haar ontslag in 2017 stond de Amsterdamse radicaliseringsambtenaar Saadia Ait-Taleb met een zwart balkje voor haar ogen in De Telegraaf, de kop erboven: De kliek van koningin Saadia.

Inmiddels zijn alle aantijgingen van tafel. De meeste verdenkingen kwamen al tijdens het justitieonderzoek te vervallen. Van de laatst overgebleven aanklacht – drie facturen die niet zouden kloppen – sprak de rechter haar in juli vrij: de facturen klopten wél. Saadia Ait-Taleb, concludeerde de rechtbank, is ten onrechte vervolgd.

Hoe kon dat gebeuren? De Amsterdamse gemeenteraad vergadert er volgende week over. Dan wordt duidelijk welke consequenties burgemeester Halsema verbindt aan de vrijspraak en de rol van de gemeente in de affaire. Uit het strafdossier, ingezien door NRC, blijkt dat de gemeente leed aan tunnelvisie: van meet af aan ging de gemeente uit van Ait-Talebs schuld, en negeerde verklaringen die wezen op het tegendeel.

Het begon allemaal met een toevallige ontmoeting in het Amsterdamse nachtleven. Een hoge ambtenaar loopt daar in 2015 psycholoog en filosoof David Kenning tegen het lijf. De 66-jarige Noord-Ier met lange witte haren en een wandelstok vertelt een opzienbarend verhaal. Hij was strategisch adviseur voor de Amerikaanse strijdkrachten in Irak. Met een geheime beïnvloedingscampagne zou hij de Irakese bevolking hebben opgezet tegen terreurorganisatie Al-Qaida. Hetzelfde kunstje zou hij kunnen herhalen in Nederland, waar op dat moment grote zorgen bestaan over moslimjongeren die afreizen naar het gebied van Islamitische Staat.

De ambtenaar is er zo van onder de indruk, dat hij Kenning voorstelt aan zijn collega’s. Binnen de kortste keren belandt Kenning aan tafel bij toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan. Hij wordt zijn rechterhand op het gebied van terrorismebestrijding.

Kennings voornaamste idee is dat de zwart-wit-ideologie van IS moet worden bestreden met een ‘tegenverhaal’, een counter-narrative. Daarvoor zou de gemeente vlogs in omloop moeten brengen van een moslimjongere die boos is op de Nederlandse samenleving, maar na enkele vlogs tot het inzicht komt dat het allemaal niet zo zwart-wit is. Jonge kijkers zouden hierdoor aan het denken worden gezet en minder ontvankelijk zijn voor extreem gedachtengoed.

Grijze campagne

Cruciaal in de uitvoering van het plan dat Kenning de ‘grijze campagne’ noemt, is dat niemand mag weten dat de overheid erachter zit. Het zou de boodschap van de filmpjes in één klap ongeloofwaardig maken voor de doelgroep, die weinig op heeft met de overheid.

De burgemeester wijst de manager van de afdeling radicalisering & polarisatie, Saadia Ait-Taleb, aan voor die grijze campagne. Op een paar ambtenaren na mag niemand ervan weten. „Alles moest vertrouwelijk zijn”, zal Kenning later verklaren bij de rechter-commissaris. „Geen e-mail, enkel mondelinge communicatie.” Documenten worden opgeslagen op usb-sticks. De acteur die wordt ingehuurd om de vlogs te maken, Saïd J., mag zelfs op zijn facturen de grijze campagne niet vermelden. De facturen krijgen omschrijvingen mee als „scenario uitwerken”.

Saïd J. spreekt „in Amsterdamse straattaal” verschillende vlogs in, die na lang zwoegen de goedkeuring van Kenning kunnen verdragen. „Beangstigend goed”, noemt de filosoof het eindresultaat.

Maar als Van der Laan de proef-afleveringen eind 2016 te zien krijgt, is hij ontevreden omdat in de filmpjes geen aandacht wordt besteed aan de islam.

Wat niet meehelpt, is dat de politiechef en de hoofdofficier van justitie zich al tegen de geheime campagne hebben gekeerd. Zij vinden het in strijd met de transparantie die de overheid moet nastreven.

Intern leidt het geheime project dan ook al tot argwaan. Collega’s op haar afdeling vragen zich af waar Saadia toch zo hard aan werkt met inhuurkracht Saïd J. Waarom zijn de twee vaak ’s avonds nog op kantoor? Er komen anonieme meldingen binnen dat zij stiekem een relatie zouden hebben. Ait-Taleb zal later in de rechtszaak erkennen dat het een flirt was, maar het zou geen relatie zijn geweest die haar professionaliteit in de weg stond. Ook de politie wantrouwt Saïd J., omdat zijn broer een bekende van de politie is.

Verbetergesprekken

Van der Laan ziet zijn project mislukken. Uit onvrede laat hij begin 2017 de manager van de afdeling vervangen, en geeft te kennen dat hij ook Ait-Taleb van het dossier af wil. Hij vertrouwt haar niet meer.

Terwijl Ait-Taleb ‘verbetergesprekken’ krijgt met haar nieuwe manager, gaat het gemeentelijke bureau integriteit aan de slag met de anonieme meldingen over haar en Saïd. De integriteitsonderzoekers stuiten op Saïds facturen met vage omschrijvingen. Ze zijn geaccordeerd door Saadia, zijn vermeende vriendin. De onderzoekers, die dan nog niets van de grijze campagne weten, vermoeden dat de twee onder één hoedje spelen en samen de boel oplichten.

Dan neemt bureau integriteit een beslissing die achteraf cruciaal zal blijken voor het verloop van de zaak. In plaats van de onverklaarbare facturen grondig uit te zoeken en meer betrokkenen erover te horen, maakt het bureau alvast een ‘tussentijds verslag’ op. Op basis daarvan wordt Ait-Taleb geschorst en lekt de zaak direct uit naar De Telegraaf.

Er volgt een mediastorm, waarbij de afdeling radicalisering en polarisatie van de gemeente wordt afgeschilderd als bolwerk van vriendjespolitiek en corruptie. In De Telegraaf wordt gesproken over een „moslimkartel van de PvdA” dat de gemeentelijke afdeling zou aansturen.

Een ernstig zieke burgemeester Van der Laan moet zich er in zijn laatste raadsdebat in september 2017 voor verantwoorden. Hij verzekert de raad dat Ait-Taleb schuldig is. „Daar hoeft niemand aan te twijfelen”, zegt de burgemeester. „Ik heb een geschiedenis als advocaat. Als ik iemand voor strafontslag voor ga dragen, dan heb ik daar een reden voor.” Drie weken na het debat komt Van der Laan te overlijden, waardoor hij zijn eigen rol nooit helemaal heeft kunnen ophelderen.

Vanaf het raadsdebat is Ait-Taleb in elk geval voor het publiek veroordeeld, terwijl de integriteitsonderzoekers van de gemeente de zaak nog niet eens volledig hebben uitgezocht. Ze baseren zich met name op een verklaring van Ruud IJzelendoorn, op dat moment directeur Openbare Orde en Veiligheid. Die zegt in eerste instantie op de vraag of de gemeente aan een geheime campagne werkte: „Ik vind het een bizarre vraag, want we zijn geen inlichtingendienst.”

Als bureau integriteit erover doorvraagt, zegt de directeur: „Ik herken het woord ‘grijze campagne’ niet”. Althans: hij heeft „in de wandelgangen” wel eens iets gehoord over een project met filmpjes, maar dat zou weinig om het lijf hebben.

Als hij later geconfronteerd wordt met documenten waarin de grijze campagne wordt genoemd, gaat er meer dagen. In weer een volgend politieverhoor weet IJzelendoorn zich plots te herinneren dat er voor de grijze campagne vier vlogs zijn gemaakt, en kan hij zo vijf mensen opnoemen die eraan hebben gewerkt.

Zo wordt het bestaan van de grijze campagne langzaam maar zeker erkend , en kunnen de facturen van Saïd J. ook geplaatst worden. Het kwaad is dan al geschied. Ait-Taleb is ontslagen en het OM heeft vervolging ingesteld. De verdenkingen van fraude en oplichting komen te vervallen, maar gemeente en justitie blijven erbij dat de facturen van Saïd niet kunnen kloppen omdat er geen aantoonbaar werk tegenover zou staan. Oók wanneer vrijwel alle betrokkenen bij de grijze campagne iets anders verklaren.

De gemeente Amsterdam ging uit van schuld en negeerde wat op het tegendeel wees

Hoe de gemeente Amsterdam haar ogen en oren in de stad verloor

Niets gedocumenteerd

David Kenning, een oud-manager, een collega-ambtenaar, een ingehuurde artdirector: allemaal bevestigen ze dat er hard is gewerkt aan de filmpjes, maar dat er vrijwel niets van gedocumenteerd is vanwege het heimelijke karakter van de grijze campagne.

Toch lijkt het alsof die boodschap er niet in wil bij de gemeente. Zelfs na al deze getuigenverklaringen voert de advocaat van de gemeente tijdens de ontslagzaak in 2019 nog aan dat de campagne heus niet zo geheim was.

Aan de vervolging die in totaal drie jaar duurt, vooral vanwege wisselingen en gebrek aan besluitvaardigheid bij het OM, komt vorige maand een einde. De rechtbank in Amsterdam geeft Saadia en Saïd gelijk: de facturen zijn niet vals, er is wel degelijk een hoop werk verricht voor de grijze campagne. Met het vonnis zijn de twee volgens de rechter „van alle blaam gezuiverd”.

„Saadia ait-Taleb is geslachtofferd, een ander woord heb ik er niet voor”, zegt Jean Tillie, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij deed in het verleden radicaliseringsonderzoek voor de gemeente Amsterdam en kent de zaak goed. „De geheime campagne dreigde te mislukken en iemand moest de schuld krijgen. Dat is de ambtenaar geworden die het project uitvoerde. Door haar zonder deugdelijk onderzoek te beschuldigen van fraude, probeerde de gemeente dit mislukte project toe te dekken. Dat is uiteindelijk niet gelukt: nu alles op straat ligt, komt de gemeente er zélf niet best vanaf.”

Komende week wordt tijdens het debat duidelijk of de gemeente een andere weg inslaat na Saadia’s vrijspraak en haar ontslag ongedaan maakt. Haar advocaten Richard Korver en Nadia Adnani hebben alvast de gemeente aangeschreven om te praten over een schadevergoeding. Door de affaire zit Ait-Taleb al drie jaar thuis zonder inkomen, met hoge schulden tot gevolg. De advocaten hoefden niet lang te wachten op antwoord: de gemeente wil graag praten.