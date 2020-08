‘Aanslagpleger Christchurch bereidde zijn daad jarenlang voor’

Jarenlang bereidde Brenton Tarrant zijn terreuraanslagen op moskeeën in Christchurch voor. Hij kocht zware wapens, verkende de omgeving van zijn belangrijkste doelwit met een drone en sloeg toe op het moment dat hij de meeste slachtoffers kon maken. Dat heeft de Nieuw-Zeelandse officier van justitie maandag gezegd tijdens de rechtszaak voor de hoogste rechter in het land. Tarrant heeft schuld bekend en volgens justitie eerder spijt betuigd dat hij niet méér slachtoffers heeft gemaakt.

De 29-jarige Australiër staat terecht voor aanslagen op twee moskeeën in Christchurch in augustus vorig jaar. Hij wordt verdacht van 51 moorden, 40 pogingen tot moord en terrorisme. „Hij wilde hen die hij omschreef als indringers, onder wie de moslimgemeenschap en immigranten van buiten Europa in het algemeen, angst aanjagen”, zei aanklager Barnaby Hawes volgens persbureau Reuters in de zwaarbewaakte rechtbank. Tarrant zond beelden van de aanslag live uit via Facebook.

Doelwitten

Het belangrijkste doelwit van Tarrant was volgens justitie de Al Noor-moskee. Daar vielen ook de meeste doden, onder wie de driejarige Mucaad Ibrahim. Hawes vertelde hoe het jongetje zich had vastgeklampt aan de benen van zijn vader terwijl Tarrant hem met „twee precies gerichte schoten” om het leven bracht. De verdachte zou eigenlijk de moskee in brand hebben willen steken, maar trok volgens justitie door naar een tweede moskee waar hij nog eens zeven mensen doodde. Onderweg naar een derde gebedshuis werd hij opgepakt.

Naast de aanklager kregen ook nabestaanden van de aanslagen het woord. „Je hebt je eigen menselijkheid vermoord en ik denk niet dat de wereld je gruwelijke misdaad zal vergeven. Moge je de zwaarste straf voor deze kwaadaardige daad krijgen, in dit leven en hierna”, zei Maysoon Salam die haar zoon verloor. De komende dagen zal de rechtbank meer getuigen aan het woord laten, kondigde de rechter aan. Het vonnis zal op zijn vroegst donderdag volgen. Tarrant, die zelf nog niet aan het woord is geweest, kan de eerste worden die in Nieuw-Zeeland veroordeeld wordt tot een levenslange gevangenisstraf zonder kans op voorwaardelijke vrijlating.