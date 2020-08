148 arrestaties bij rellen in Parijs na Champions League-finale

Bij rellen in Parijs na afloop van de finale van de Champions League, waarin Bayern München met 1-0 won van Paris Saint Germain, zijn in de nacht van zondag op maandag 148 mensen opgepakt. Dat meldt de politie van de Franse hoofdstad maandagochtend. Op verschillende plekken in de stad raakten voetbalsupporters slaags met agenten.

Zeker zestien politiemensen raakten tijdens de onlusten gewond, twaalf winkels werden vernield en ongeveer vijftien voertuigen beschadigd, zo maakte de minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin maandag bekend. De 148 verdachten werden onder meer opgepakt voor vandalisme, het gebruiken van geweld en het gooien van projectielen naar agenten. Van hen zitten er nog 108 vast.

Ook kregen 404 mensen een bekeuring voor het niet dragen van een mondkapje op plekken waar dat wel verplicht is. Op beelden die op sociale media werden gedeeld, is te zien hoe een drukke bar op de Champs-Élysées werd geëvacueerd. Afstand houden was er voor veel bezoekers niet mogelijk.

Beelden van onlusten op de Champs-Élysées in de nacht van zondag op maandag: