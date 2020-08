Zeventien doden in 24 uur bij geweldsgolf Colombia

In Colombia zijn tussen vrijdag en zaterdag zeventien mensen omgekomen bij drie verschillende moordpartijen. Lokale media noemen het een van de bloedigste weekeinden dit jaar. Het Zuid-Amerikaanse land is al maanden in de greep van een alsmaar toenemende golf van geweld door gewapende groeperingen, paramilitairen en drugsbendes.

Op vrijdag kwamen vijf mensen om bij een schietpartij aan de Venezolaanse grens, terwijl enkele uren later zes mensen vermoord werden in de provincie Cauca in het zuidwesten van het land. Op zaterdagochtend werden nog eens zes mensen omgebracht in het zuidelijke Nariño, vlak bij de grens met Ecuador. Vier dagen eerder werden er in die regio nog drie indianen in hun eigen reservaat vermoord, terwijl er op 15 augustus acht mannen tussen de 19 en 25 jaar oud waren vermoord in het gewelddadige grensgebied.

Deze week meldden waarnemers van de Verenigde Naties dat ze dit jaar 33 moordpartijen in het land gedocumenteerd hebben. De drie aanvallen van dit weekeinde zijn daar niet bij opgeteld. In een verklaring schrijft de VN diepbezorgd te zijn over de moorden, die volgens de organisatie vooral gepleegd worden op mensenrechtenactivisten, sociale leiders en voormalige FARC- strijders. Zo zouden er dit jaar al 97 moorden op mensenrechtenactivisten en sociale leiders zijn gepleegd in Colombia.

Protesten tegen het aanhoudende geweld

In grote Colombiaanse steden zoals Bogotá en Medellín werden deze week protesten gehouden van Colombianen die eisen dat de regering van president Iván Duque een einde maakt aan het geweld. Volgens de demonstranten kunnen gewapende groeperingen in de grensregio’s en in landelijke gebieden grotendeels hun gang gaan vanwege de afwezigheid van de staat daar.

Lees ook: FARC-afsplitsing legt bom onder vrede

Sinds een groot deel van FARC-rebellen in 2016 de wapens neerlegde na een historisch vredesakkoord met president Juan Manuel Santos, is het geweld in Colombia alleen maar toegenomen. Een deel van de rebellen weigerde de wapens neer te leggen, terwijl andere gewapende groeperingen het vacuüm dat de rebellenbeweging achterliet probeerden op te vullen.

FARC-rebellen die de wapens wel neerlegden zijn ook regelmatig het doelwit van moordpartijen. Sinds 2016 zijn meer dan tweehonderd oud-rebellen vermoord. Een groot deel van de oud-strijders legt de schuld bij president Duque, die zich niet aan het akkoord zou houden. In september 2019 kondigden enkele honderden oud-rebellen aan de wapens weer op te pakken vanwege de schendingen van het akkoord.