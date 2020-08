Deel personeel in verpleeghuis Budel was besmet zonder het te merken

De Mariënburght in Budel is een van de verpleeghuizen die door de coronacrisis zwaar getroffen werd. 34 bewoners zijn in maart en april overleden aan Covid-19 en nog eens 34 zijn er ziek van geweest. Slechts 32 bewoners raakten niet besmet.

Onlangs zijn bijna alle medewerkers (240) van de Mariënburght getest op corona-antistoffen in hun bloed – in een unieke poging van de directie om de angst voor het virus onder het personeel weg te nemen. 39 procent van de medewerkers blijkt antistoffen te hebben – veel meer dan verwacht. „De één is opgelucht dat ze kennelijk Covid-19 heeft gehad en er niets van heeft gemerkt ; de ander is blij dat ze géén Covid heeft gehad, want zíj heeft dan in elk geval niemand besmet”, vertelt bestuursvoorzitter Steven Han.

Mariënburght hoort bij zorgorganisatie Land van Horne – 18 verpleeghuizen met 2.700 medewerkers in Brabant en Limburg. De organisatie is zijn wonden van de coronacrisis nog aan het likken. Vooral het Brabantse Budel werd zwaar getroffen. Om die reden vroeg de directie alle medewerkers of ze getest wilden worden. Zou dat bijdragen aan de verwerking van wat ze meemaakten? Ja, zo bleek.

Bovendien levert het onderzoek informatie op voor een tweede corona-golf. Han: „We weten nu dat het personeel én het bezoek eerder preventief mondkapjes en schorten moeten gebruiken. Tijdens de eerste uitbraak in maart volgden we de richtlijnen van het RIVM waarin werd afgeraden om dat te doen. Inmiddels geven de richtlijnen ons mogelijkheden naar eigen inzicht te handelen en zitten we gelukkig niet meer met een dreigend tekort aan mondkapjes en schorten.”

Eerder testen, bij lokaal lab

Ze weten nu dat zodra de besmettingen toenemen (meer dan 100 op 100.000 inwoners) in de omgeving van een verpleeghuis, álle alarmbellen moeten afgaan, zegt Jos Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde aan Maastricht University die betrokken is bij het onderzoek. „De kans is groot dat het virus via bezoek en personeel meteen het verpleeghuis binnenkomt. Dat merk je niet. 19 procent van de mensen met corona-antistoffen in zijn bloed heeft níets gemerkt van de ziekte. Zij golden dus als ‘asymptomatisch’ – hoestten niet, hadden geen koorts. Ze konden doorwerken, hoefden volgens de richtlijnen niet te worden beschermd of getest.” Waren ze wel besmettelijk voor anderen? „Zolang we het niet zeker weten, zou ik er wel van uitgaan. Ze hadden het virus bij zich.”

Steven Han houdt voortaan nauwgezet de besmettingscijfers bij van de 15 gemeenten waar zijn verpleeghuizen staan. Zodra het aantal besmettingen in één van die gemeenten enigszins toeneemt, moet iedereen bij Land van Horne zich laten testen. Personeel, bewoners, bezoek. „We gaan niet meer wachten tot iemand verkoudheidsklachten heeft én niet wachten op de GGD”, zegt Han. „De criteria om iemand te laten testen waren tijdens de eerste golf zo streng, dat je er vaak niet tussen kwam.” Han heeft nu een contract met een lokaal lab afgesloten om in hoog tempo iedereen te kunnen testen op corona. „Op basis van die resultaten kunnen wij direct handelen in het geval een uitbraak dreigt te ontstaan.”

Mondkapjes op

Volgens specialist ouderengeneeskunde Schols moeten alle verpleeghuizen bezoekers vragen om mondkapjes te dragen, zodra het aantal besmettingen toeneemt. „Als dat in het openbaar vervoer gebeurt dan is het toch logisch dat je dat bij de allerkwetsbaarste mensen in een verpleeghuis ook doet?”

De zwaarst getroffen afdeling, zoals in meer verpleeghuizen, is die voor de ouderen met dementie. Het is lastig uit te leggen aan demente bewoners dat ze afstand moeten houden, steeds de handen moeten wassen en in de elleboog moeten hoesten. Van het personeel op die afdelingen is 71 procent besmet geweest. Na de antistoffentest bleek de angst onder het personeel wel iets te zijn gedaald.

Correctie (23-8-2020): In een eerdere versie van dit artikel stond dat 19 procent van het personeel besmet was geweest zonder klachten te ontwikkelen. Dat moet zijn 19 procent van de mensen met antistoffen in hun bloed. Dat is hier gecorrigeerd.

