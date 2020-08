Toch een beetje Lowlands, met een biertje aan het festivalhek

2019 - 13.30 uur - Dermot Kennedy in de Alpha

2020: Zes mensen staan voor het hek van het Lowlands-festivalterrein. Uit een zwarte draadloze geluidsbox klinkt muziek. Achter dit hek zouden, in een normaal jaar, zevenduizend mensen uit hun dak hebben staan gaan in de mintgroene dance-tent Bravo. Nu rijdt er een man van de beveiliging op een tractor over het uitgestorven weiland.

Het driedaagse muziekfestival in Biddinghuizen trekt jaarlijks zo’n 55.000 bezoekers. De kaarten voor dit weekend waren in februari binnen vijf uur uitverkocht. Maar in april werd het festival afgelast – corona. En dus heeft de feestende menigte uit de polder naast Walibi Flevo zich opgebroken in ontelbare ‘mini-Lowlands’, verspreid over het hele land.

Op sociale media delen mensen onder de hashtag #LL20 foto’s van een Lowlands-roadtrip, uit tentjes in de achtertuin, of gewoon vanaf de bank.

In samenwerking met 3FM en 3voor12 heeft het festival een flink online programma opgezet, Lowlands Free: United. Met kookworkshops, livestreams van optredens in de Melkweg in Amsterdam en interactieve ‘zoomboxen’. Bij kledingwinkel America Today kon met een kaartje zelfs een polsbandje worden afgehaald.

Sommige verstokte festivalgangers zijn dit jaar toch naar Biddinghuizen gegaan. „Een jaar zonder Lowlands is geen jaar”, zegt Marcel (48) uit Arnhem met een blikje bier in zijn hand. Marcel en twee vrienden zijn hier sinds de eerste editie in 1993 ieder jaar geweest. Het beste optreden dat ze er ooit zagen? Iggy Pop en The Stooges, in 2006. „Het is heilige grond hier”, zegt Marcel. „En we hebben op De Brug gestaan!”

Dit jaar geen zwoegende festivalgangers op ‘De Brug’ onderweg naar het festivalterrein van Lowlands. Foto Olivier Middendorp

‘De Brug’, voorheen de ‘brug des doods’, is het toegangspunt waar alle festivalgangers overheen moeten. Dankzij de aanleg van een nieuwe brug moest het dit jaar voor het eerst minder uitputtend zijn om met zware campingspullen het terrein op te komen, maar rondom het nieuw aangelegde viaduct is het stil. „Ben je wel eens in de kroeg geweest en iets vergeten, waardoor je de volgende ochtend moest terugkomen?” zegt Frank (50). „Dan denk je: was dit het nou? Zo voelt dit ook”.

2019 - 14.15 uur - Durand Jones & The Indications in de Lima

2020: Met zijn zessen bij het hek, en de beveiliger die in twintig minuten wel drie keer langskomt, ontstaat er toch een vleugje festivalsfeer. „Op LonelyLands 2020!”, roept Claudia, die ook bij het hek staat. De beveiliging helpt haar om flesjes lichtblauwe drank open te maken. Claudia en haar twee vriendinnen wonen in Biddinghuizen. Normaal gesproken krijgt ze een gratis kaartje, als compensatie voor het feit dat haar huis „zowat hermetisch wordt afgesloten” in de week van het festival. Ondanks de overlast is het grote internationale festival ook „de trots van het dorp”, zegt Claudia’s vriendin Dyane. Of je nu van de muziek houdt of niet, zegt Claudia zelf, „op festivals ontstaat verbroedering”.

Sommige verstokte Lowlands-gangers zijn ook dit jaar op het terrein gaan kamperen. Foto Olivier Middendorp

Op alle kampeerterreinen in de buurt staan plukjes Lowlands-mensen. Zo’n vijf procent van de festivalreserveringen is alsnog gekomen, schat één van de campings. Frank en Marcel, die eerder met hun blikje bij het hek stonden, staan nu voor hun tent op camping EuroParcs in Biddinghuizen. Het is gaan stortregenen.

Frank en Marcel vallen enigszins uit de toon op de camping, waar kinderen met hun stepjes door de plassen rijden tussen de aangeharkte stacaravans. „Je hebt hier tentjes waar het Hollandse levenslied uit schalt, en je hebt tentjes waar goeie muziek uit klink”, zegt Marcel. „Dat zijn wij.” Toch hebben ze nog een paar lotgenoten weten te vinden. Op vrijdagavond hadden ze „een man of twaalf” bij elkaar.

2019 - 15.30 uur - Billie Eilish in de Alpha

2020: Een groep van vijfentwintig vrienden tussen de 25 en 30 jaar uit Amsterdam heeft ook een alternatief Lowlands-weekend georganiseerd: ‘fauxlands’, noemen ze het. Met dertien tentjes staan ze in een hoek van kampeerterrein Het bos roept!, in Slootdorp, in de kop van Noord-Holland.

„Vijftig procent van waar je naar uitkijkt op een festival lukt hier ook: het bij de tent hangen en kletsen en dan langzaam het niveau omlaag zien gaan”, zegt Jetteke Doornbosch (30) via de telefoon. De muziek is vervangen door spelletjes, vertelt ze, waaronder levend stratego. ‘s Nachts wordt er met lampjes en boxjes gedanst in het bos.

De entree voor back stage is dit jaar afgesloten. Olivier Middendorp

Helemaal hetzelfde is het natuurlijk niet. „De vibe is heel relaxed”, zegt Jetteke. „Maar er staan hier op de camping ook mensen die voor de rust komen, en gezinnetjes. Als je naar de wc gaat, moet je wel even omschakelen, dan heb je toch het gevoel dat je je een beetje moet gedragen.”

2019 - 17.00 uur - The Vaccines in de Heineken

2020: Aan het eind van de middag schijnt de zon weer in Biddinghuizen. Henk rijdt na een rondje Lowlands op de fiets de ‘backstage-ingang’ uit. Zijn bruin-wit gevlekte hond Sam loopt achter hem aan. „Ik mis het wel”, zegt Henk, die niet met zijn achternaam in de krant wil. „Niet de muziek, die ken ik allemaal niet. Maar ik mis de bedrijvigheid. Ik hoop dat het volgend jaar weer door kan gaan.”