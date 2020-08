TikTok gaat transactieverbod Trump aanvechten

ByteDance, het Chinese bedrijf achter de populaire app TikTok, gaat komende week naar de rechter om een decreet van president Trump aan te vechten. Dat meldt persbureau Reuters. Het decreet, dat werd getekend op 6 augustus, verbiedt Amerikaanse bedrijven en personen transacties met ByteDance te doen.

Door het Chinese bedrijf uit te roepen tot bedreiging voor de nationale veiligheid, kon Trump het decreet tekenen op basis van de International Emergency Economic Powers Act, een exclusieve noodwet waarmee Amerikaanse presidenten internationale handel aan banden kunnen leggen. Via TikTok zou de Chinese communistische partij desinformatie in de Verenigde Staten kunnen verspreiden, beargumenteerde Trump destijds. De VS „moeten agressieve maatregelen nemen tegen de eigenaars van TikTok, om onze nationale veiligheid te beschermen”, schreef hij.

ByteDance zou in de rechtbank willen aanvechten dat ze een bedreiging vormen voor de veiligheid in de VS. De juridische stap zou verder losstaan van de verkoop van de app TikTok. Trump kondigde eerder aan dat de app verbannen zou worden in de VS als deze niet vóór 15 september verkocht zou worden. Er lopen inmiddels gesprekken met onder anderen het Amerikaanse bedrijf Microsoft.

Ook andere Chinese techbedrijven dreigen slachtoffer te worden van de Amerikaanse blokkade. Naast TikTok zijn transacties met het bedrijf achter de app WeChat verboden, terwijl Trump ook webwinkelgigant Alibaba heeft genoemd als potentieel doelwit. Een reeds bestaand exportverbod met Huawei werd deze week door het Witte Huis aangescherpt en chipfabrikant SMIC, een klant van het Nederlandse ASML, komt mogelijk ook op de zwarte lijst terecht.