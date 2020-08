Lowlands digitaal: weemoed en een surrealistische roes

Het zouden weersomstandigheden zijn geweest die 60.000 Lowlandsgangers dit weekend in de muziekenclave van twaalf podia in de Flevopolder tot uitersten hadden gedreven. Dag 1: tentje opzetten in tropische waarden. Samengeperste plaklijven voor de podia, extase in een lange dansnacht. Dag 2: saamhorigheid in geduchte hoosbuien en flinke wind. Poncho, kaplaars, blote voet, modderpoel, samen zingen onder stukken zeil. Dag 3: berusting op een wisselvallige dag. Laissez-faire, extra trui, korte felle buitjes. Evengoed uitzinnig meebrullen bij de slotact in de machtige hangar die Alpha heet.

Maar de editie van Lowlands in 2020 bleef droger en schoner dan ooit. Afgelast, zoals deze hele festivalzomer al verloren is gegaan als gevolg van de coronapandemie, de restricties en de afstandsnorm. Het alternatief, een digitaal thuisfestival voor in de luie stoel of als soundtrack bij privéviering in boomgaard of op camping, werd een bitterzoete symfonie.

Of Lowlandsmagie ook op de bank werkt? Lowlands maakte zich weinig illusies, maar hoopte door thuisfestival Lowlands Free: united voorbij „een duffe streamingavond van oude concerten” te komen, aldus directeur Eric van Eerdenburg. Creatief was gezocht naar verbinding voor gelijkgestemde zielen. En dat lukte soms best. Al ontkom je bij gestreamde concerten nooit aan een mistroostig gevoel.

Klonk de hartslag van Lowlands sinds vrijdagmiddag via de dj’s nonstop, zaterdag ging de virtuele versie van het driedaagse popfestival pas echt los, op vijf kanalen. Daarvan zonden twee (vernoemd naar de twee grootste concerttenten Alpha en Bravo) memorabele Lowlands-concerten uit. Van het ochtendconcert dat Fink in 2014 op Lowlands gaf, krentenbollen serverend aan het publiek – „breakfast is served” – tot aan de ruwebolsterrock van Deus in 2011. Een onvermoeibare Iggy Pop in 2006, zwierend door het publiek terwijl hij „I need love” brult. Hij kruipt over het podium, terwijl publiek euforisch om hem danst.

Het zijn nu ondenkbare taferelen. Wanneer zou het allemaal weer kunnen? Hup, daar is dat weemoedige gevoel weer.

We laten ons op laptop en tablet maar weer transporteren naar andere tijden. De fijngevoelige show die Spinvis in 2018 gaf. Hoe rapper Typhoon eens de Bravo op zijn kop zette. De puntgave dance van Stromae. De intense show van indiehelden The National.

Vanuit de Melkweg werden kijkers rechtstreeks toegesproken in een wat losse, onbeholpen liveshow die droop van goede bedoelingen. Losse gesprekjes, een melige kookcursus, literaire voordrachten, een wetenschapsdiscussie over een mogelijke tweede coronagolf; zonder publiek sloeg het allemaal wat dood. Al waren er vurige uitzonderingen, zoals de absurdistische, natteregenpoëzie van dichter Joost Oomen op uit jazz geleende ritmiek. Ondertussen zorgde een chatkanaal voor contact tussen kijkers. Cijfers moeten nog volgen, maar de digitale Lowlands leek breed omarmd, gezien de hoeveelheid beelden van privéfeestjes.

Het waren echter vooral de live-concerten van zangeres Eefje de Visser en Colin Benders waardoor even compleet vergeten werd dat we dit jaar slechts virtuele festivalbezoekers zijn. Drie uur kreeg Benders maar liefst voor zijn performance zaterdagavond in de Melkweg. In zijn modulaire set liet hij de techno een beetje voor wat het is en trok hij, met zijn rug naar de camera, geleidelijk een dromerige, kleurrijke wereld in.

Dat Eefje de Visser met Bitterzoet, vol Nederlandstalige elektronische, gelaagde moody artpop, al in januari tekende voor het album van 2020 staat wel vast. Een tot in de puntjes uitgedachte show op Lowlands zou de kers op de taart worden. Nu stond ze, geflankeerd door haar zangeressen en band, in de schemer op een verlaten festivalterrein voor de camera. Haar muziek bracht een surrealistische roes. De fraaie beelden van de (vooraf opgenomen) show op de lege vlakte zeiden eigenlijk alles wat met dit virtuele festivalweekend bedoeld was.

Economische impact Relevante popnamen, theater, comedy, politiek en wetenschap - dat is de grote aantrekkingskracht van het driedaagse Lowlands festival in Biddinghuizen. Nog tot in mei werd doorgegaan met de voorbereidingen voor de 28e editie. „Naïef misschien maar het leek er een tijd op dat we corona-bevrijdingsdag in augustus net weer zouden kunnen vieren”, aldus directeur Eric van Eerdenburg. Die hoop vervloog toen na Europa ook Amerika op slot ging en alle tours van artiesten werden gecanceld. Het is anderhalf miljoen euro verdampte effort, schat Van Eerdenburg in. Voorbereidingskosten die voor een volgende editie opnieuw komen. „Iedereen moet gewoon betaald worden. De programmeurs waren klaar, het festival stónd.” Lowlands, onderdeel van Mojo Concerts, wordt georganiseerd door een team van zes vaste mensen plus legio zzp’ers voor de randprogramma’s. Wat de geboekte acts betreft neemt ieder volgens de ‘act of God’-clausule - overmacht - zijn eigen schade. Van Eerdenburg: „Dat betekent dat ik de 250 bands niet hoef te betalen. Evengoed is het artiestenbudget maar 20-25 procent van de begroting. Als je weet wat voor festvalstad je moet bouwen, de meerjarendeals die je maakt, hoeveel mensen hier van beveiliging tot cateraar aan werken; dit dreunt enorm door.” De pijn van het niet doorgaan wordt „breed gevoeld”. Het alternatieve onlinefestival Free: united met de partners 3FM en 3voor12 wil dat verzachten. Het online festival kost Lowlands zo’n 60.000 euro – los van de kosten die de publieke omroep maakt. Op 1100 mensen na, die hun entreegeld (220 euro) terugvroegen, hebben de 60.000 Lowlands-bezoekers een toegangsvoucher voor volgend jaar geaccepteerd.