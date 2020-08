Lowlands dance online: lokale talenten krijgen verdiende kans

Vroeg of laat kom je op het Lowlands-terrein altijd bij de ArmadiLLow uit, ontmoetingsplek en afterlocatie ineen. Onder de schoorstenen die vroeger boven de ingang van het terrein uittorenden, kan je doordansen tot de bezemwagen komt.

Voor de online editie van Lowlands 2020 heeft het 24-uurspaviljoen met de oranje woestijntenten zich verplaatst naar de Melkweg. Daar is een podium omgebouwd tot festivalterrein met planten en een iglo-tent, waarvandaan het festival dj-sets online uitzendt. Bezoekers kijken thuis mee vanachter hun telefoon of laptop. Maar hoe werkt dat precies?

De livestream doet het vrijdag eerst niet, de Zoom-verbinding werkt wel. Plotsklaps sta je met 40 anderen te gluren naar elkaar in de Zoom-room. Jawel, naar elkaar. Voor een keer kijk je niet met zijn allen als lam klapvee naar een dj op een podium. Dat is positief. Het is wel even wennen. Want: microfoon aan of uit? En wat doe je met je camera? Het geluid is op zijn zachts gezegd suboptimaal als je luistert via Zoom. Je hoort mensen door de muziek heen praten, even hard als de dj.

Gezellig is het wel. Een jongen danst in een rood sportbroekje voorbij en klikt een biertje open, een meisje zwaait een kamerplant door de achtertuin alsof ze al is beland bij Kees van Hondt. Festivaldirecteur Eric van Eerdenburg, ook aanwezig in de Zoom-room, krijgt via de groepschat commentaar op zijn „kekke montuur”. Intussen staat Fafi Abdel Nour met houseplaten de Melkweg warm te draaien.

De feedback die ontstaat doordat mensen hun microfoon laten aanstaan zorgt soms voor een oorverdovend harde toon. „We hebben storing” meldt NPO-3FM in de chatroom. Gelukkig werkt de live stream later wel en kan je de dj-sets direct en zonder achtergrondruis beluisteren via de site.

Vrijdagavond bouwt dj-duo Kamma & Masalo via kale staccato house op naar tracks met meer melodie en emotie, met als slotakkoord The Pressure van Frankie Knuckels. Zo leggen ze de fundering voor een avond waarin house centraal staat, van de sterke set van Young Marco met veel langgerekte psychedelische platen tot David Vunk die met zijn pistolenvingers meehamert met klassieker Keeps changing your mind.

Zo memorabel als zijn maandagochtend-set in de ArmadiLLow in 2018, toen hij Depeche Mode’s Enjoy The Silence in het volle zonlicht over de laatste dansers liet neerdalen, wordt het nooit. Bij tijden is het gemis van die fysieke ervaring bijna voelbaar.

Maar, door Covid 19 is de line-up noodgedwongen beperkt tot lokale artiesten en dat is wél winst. Zo is de zaterdag eigenlijk een aaneenschakeling van originele sets van jonge Nederlandse dj’s met ieder hun eigen handtekening. Beesmunt Soundsystem, waar tegenwoordig alleen nog helft Luigi van over is, trekt je mee de zompige diepte in van het afro-deutsche kosmische geluid dat we kennen van club Salon des Amateurs. DRKNGHTS, het dj-collectief uit Amsterdam, verrast met vloeiende dansbare hardcore in de geest van Jasmine Infiniti, De drie jonge vrouwen mixen supersnelle hard house en acid house-tracks met verrassende edits van bijvoorbeeld new-age klassieker Sail Away van Enya.

Het is lastig om het stokje over te nemen als er al twee uur hard en snel is gedraaid. Mirella Kroes doet dat door haar voet helemaal van het gaspedaal te halen en rustig op te bouwen met fijnproeverstechno waarin de verschuivingen subtiel zijn en de natuurgeluiden nooit ver weg. Het zijn de kleine details die het spannend maken, zoals het ene akkoord dat steeds terugkomt in One Sparkle van Fumiya Tanaka. Daarna pakt ze door met platen met een rollende groove en een stevige kick Ze sluit af met de prachtige meeslepende track Dold van Eva. Veel vrouwen, meer lokale boekingen, meer kleur – dat zijn elementen om te onthouden in het post-corona tijdperk.