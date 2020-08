Fel maar coherent verdedigt Giorgia Meloni de ‘Italiaanse identiteit’

Het begint met een langgerekt ‘iiiiiiik ben’. En dan, met een strakke beat eronder: „Giorgia. Ik ben een vrouw. Ik ben een moeder. Ik ben christen.” De zinnetjes worden eindeloos herhaald, als een refrein, met af en toe andere stukjes tekst. „Ze willen dat we ouder één en ouder twee zijn. Ouder een, ouder twee.” Of, iets minder ritmisch: „Ze willen onze identiteit, onze wortels, dat wat ons bepaalt, van ons afnemen.” Naast het oorspronkelijke filmpje op YouTube, dat meer dan tien miljoen keer is gezien, kun je ook versies vinden met danspasjes van Laurel en Hardy of Darth Vader.

Geen Italiaan die zich nog afvraagt wie die Giorgia is. Giorgia Meloni, een kleine vrouw die zich de afgelopen maanden een steeds grotere plaats heeft verworven in de Italiaanse politiek. Ze is rechts. Het echte, conservatieve rechts, zegt ze zelf. „Wij zullen God, vaderland en het gezin verdedigen”, roept ze in de toespraak van vorig najaar waarvan het filmpje is gemaakt.

De snelle opkomst van Meloni laat zien dat er nu onder de kiezers op rechts behoefte is aan een andere toon dan het gebulder van Matteo Salvini en zijn anti-migratiepartij Lega. Bij de parlementsverkiezingen van twee jaar geleden kwam ze net boven de vier procent uit. Een peiling begin deze maand gaf haar partij Fratelli d’Italia meer dan 14 procent. Van een figurant is Giorgia Meloni hoofdrolspeler geworden in het rechtse blok.

Pragmatisch en coherent

Inhoudelijk zijn de overeenkomsten met Salvini groter dan de verschillen. Verzet tegen migranten zonder papieren (‘Laten we Italië verdedigen’, is het motto op de partijsite). Kritiek op alles wat in hun ogen het traditionele gezin aantast. Verdediging van de ‘Italiaanse identiteit’.

Maar de toon is anders, vaak althans. „Meloni is nationaal-conservatief, Salvini is nationaal-populistisch”, zegt Giovanni Orsina, politicoloog uit Rome. „Salvini is dogmatisch, Meloni pragmatisch. Waar Salvini improviseert, blijft Meloni coherent. Veel kiezers waarderen die opstelling van Meloni.”

Hij geeft twee voorbeelden. Salvini sloot twee jaar geleden verrassend een ‘regeringscontract’ met de Vijfsterrenbeweging, in de hoop een populistische revolutie op gang te brengen, maar blies die coalitie vorige zomer even verrassend weer op. Meloni heeft steeds afstand bewaard tot de grillige Vijfsterren, die in veel opzichten een links programma hebben. Orsina: „Meloni verandert minder snel van mening, en dat helpt haar op een moment dat veel partijen een nauwelijks coherente strategie voeren.”

Lees ook: Conte weet het akkoord als een succes te verkopen in Italië

Ook de verschillen ten aanzien van Europa vallen op. Meloni kan fel uithalen naar de „linkse hielenlikkers van de Fransen en de Duitsers”. Ze waarschuwt suggestief dat grootkapitalisten uit die landen het gemunt zouden hebben op de Italiaanse industrie. Net als Salvini verwoordt zij de enorme onvrede onder veel Italiaanse kiezers over Europa. Maar zij is daarin minder rabiaat anti-Europees. Toen premier Conte vorige maand met een recordbedrag aan toezeggingen terugkwam uit Brussel, verwierp Salvini dit als een faustiaanse uitverkoop van de Italiaanse ziel aan de Brusselse duivels. Meloni was minder stellig. Ze beperkte zich tot de kritiek dat er best wat meer hulp uit Brussel had kunnen komen.

Andere buitenlandse vrienden

Tekenend is dat de twee partijen, vaste bondgenoten in Italië, in het Europees Parlement andere vrienden hebben. De Lega zit met de Rassemblement National van Marine le Pen en de Alternative für Deutschland in de fractie Identiteit en Democratie. Fratelli d’Italia heeft gekozen voor de ECR (Europese Conservatieven en Hervormers), met Forum voor Democratie en de Poolse regeringspartij Recht en rechtvaardigheid.

Meloni heeft betere contacten in conservatieve Amerikaanse kringen dan Salvini

Ook de andere internationale vrienden verschillen. Salvini steekt vaak de loftrompet over de Hongaarse leider Viktor Orbán, Meloni heeft betere contacten in conservatieve Amerikaanse kringen. Zij, en niet Salvini, hield begin februari de openingstoespraak tot de wereldwijde conventie van nationaal-conservatieven in Rome, en was kort daarna de enige Italiaan op het National Prayer Breakfast, de jaarlijke bijeenkomst van conservatieven in Washington.

Meloni communiceert helder, doet het goed op tv (behalve als ze moet meezingen met haar eigen rap) en kan wijzen op winst in regionale verkiezingen naast de virtuele stijging in de peilingen. Maar bestaat de kans niet dat zij, gezien de grillige voorkeuren van Italiaanse kiezers, een eendagsvlieg zal blijken te zijn?

Ontheemde kiezers

Roberto D’Alimonte, een kiezersonderzoeker uit Florence, denkt van niet. Hij wijst erop dat Meloni er juist in is geslaagd een traditioneel blok kiezers te herenigen dat wat ontheemd was geraakt. Ze is politiek opgegroeid binnen de Nationale Alliantie, een partij die ook het (afgezworen) neofascisme in haar verleden meedraagt. Die partij is tien jaar geleden verdeeld geraakt toen Silvio Berlusconi, toen de onbetwiste leider op rechts, een eenheidspartij probeerde te vormen. De toenmalige partijleider Gianfranco Fini voelde er wel voor – hij zag zich al als de opvolger van Berlusconi. Maar Meloni besloot kort daarna eruit te stappen en met een klein groepje opnieuw te beginnen.

Lees ook: Een alliantie van Europese rechts-nationalisten en Amerikaanse conservatieven

„Het zijn de kiezers van toen die Meloni bij elkaar weet te brengen”, zegt D’Alimonte in een telefoongesprek. „Zij herwint een deel van het op zich solide terrein dat onder Fini verloren is gegaan.” Hij voegt daaraan toe dat veel rechtse kiezers in het zuiden bedenkingen hebben tegen Salvini. Die komt tenslotte voort uit een partij die begon als een poging het noorden onafhankelijk te maken. Daardoor heeft de Lega niet echt wortel kunnen schieten in het zuiden.

Door de opkomst van Meloni, de tactische fouten van Salvini en de niet te stuiten veroudering van Berlusconi (nu 83) zijn de machtsverhoudingen op Italiaans rechts verschoven. In 2018, bij nationale verkiezingen (en dus nog steeds de stemverhouding in het parlement) kreeg Salvini 17 procent, Berlusconi 14, Meloni 4. In 2019, bij de Europese verkiezingen, was de verhouding 34 – 9 – 6. In de peiling van onderzoeksbureau SWG op 3 augustus: 27 – 6 -14. Hoe ver Meloni komt met wat haar aanhang ‘conservatief patriottisme’ noemt, durft niemand te voorspellen. Wel dat ze een speler is waar niemand meer omheen kan.