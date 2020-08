Hoe motiveer je een bevolking vol te houden?

Draag zorg voor uzelf, en draag zorg voor anderen. Met die boodschap sloot de Belgische premier Sophie Wilmès op het hoogtepunt van de coronacrisis regelmatig haar persconferenties over nieuwe maatregelen af. Die oproep voldoet niet meer nu het aantal besmettingen de laatste weken toeneemt en de motivatie van veel Belgen om de maatregelen op te blijven volgen afneemt.

Tijdens de persconferentie na afloop van de laatste Nationale Veiligheidsraad sloot Wilmès donderdag daarom af met een andere boodschap: „We moeten een oplossing vinden voor de langere termijn, iets wat u ook kunt volhouden. Daar gaan we ons op toeleggen.”

Na zes maanden coronacrisis lopen de besmettingscijfers in veel landen weer op. Het besef daalt in dat de eindsprint nog lang niet is ingezet en een duidelijke stip op de horizon ontbreekt. Politici worstelen met de vraag hoe ze burgers gemotiveerd moeten houden met een boodschap die niet langer ‘hou nog even vol’ is, maar ‘het virus is nog lang niet weg’.

Lees ook over de Nederlandse aanpak: De preken werken niet meer en de polarisatie groeit

Premier Mark Rutte deed het afgelopen week met een strenge coronapreek. En ook in België worden, om met de woorden van Rutte te spreken, geen lieverkoekjes gebakken. Het aantal coronabesmettingen begon er eind juli weer aanzienlijk op te lopen. Voor alle Belgen geldt sindsdien weer een beperking van de sociale contacten tot een ‘bubbel’ van vijf personen. In brandhaard Antwerpen werd een avondklok ingesteld. Brussel kreeg een algehele mondkapjesplicht.

Het lijkt effect te hebben: het gemiddeld aantal besmettingen daalt inmiddels weer licht en ook het aantal ziekenhuisopnames is gestabiliseerd. Onderzoek van de Universiteit Gent liet tegelijkertijd zien dat Wilmès met een serieus probleem zit. Slechts één op de drie Vlamingen zegt nog gemotiveerd te zijn om de maatregelen te volgen. Dat percentage lag in maart nog op 81 procent. Ook in de culturele sector en bij ondernemers klinken steeds meer klachten over de verstrekkende economische gevolgen van de maatregelen.

‘Vooruit kunnen kijken’

Wilmès was er donderdag duidelijk over: „Geen enkele maatregel zal het virus volledig kunnen stoppen, totdat er een vaccin gevonden is. We moeten ermee leren leven.” Maar ze deed ook een poging verder te gaan dan enkel de ferme taal die Rutte twee dagen eerder bezigde. „We horen de roep van burgers die er genoeg van hebben om een deel van hun vrijheden te moeten inleveren”, zei Wilmès. De regels zijn op de lange termijn moeilijk houdbaar, beseft ze. „Een maatschappij moet vooruit kunnen kijken.”

Afgelopen week kwam de Belgische overheid al met een nieuwe campagne onder het motto ‘11 miljoen redenen’, verwijzend naar het aantal inwoners van het land. Portretten van burgers en hun drijfveren om zich aan de regels te houden, moeten Belgen motiveren hetzelfde te doen.

Wilmès presenteerde een nieuw voornemen: een wetenschappelijke adviesraad zal zich richten op het leren leven met het virus, zo werd door de premier bekendgemaakt. De laatste maanden maakte de Veiligheidsraad bij het vormgeven van de coronaregels en een exit-strategie al gebruik van een dergelijke adviesraad van experts, de GEES. Daarin zetelen niet alleen virologen, maar ook onder andere een econoom, een jurist en een vertegenwoordiger van de sociale diensten. Dat verliep niet altijd goed: er was regelmatig spanning tussen wetenschappers en de politiek.

Lees ook onze reportage uit Brussel: Veel mensen, weinig ademruimte

Toch komt er een vervolg. De GEES wordt vervangen door een nieuwe raad die de regering, na maanden van crisisbeheer, helpt focussen op een „duurzame oplossing”, aldus een woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum. De nadruk zal liggen op mentaal welzijn en sociaal contact. Er zullen ook psychologen en communicatiespecialisten in de raad plaatsnemen.

‘Absurde maatregelen’

Concreet is de ‘oplossing voor de langere termijn’ vooralsnog niet. De raad moet nog gevormd worden, en de Nationale Veiligheidsraad is van plan pas tegen eind september weer samen te komen. Pas dan kunnen dus resultaten verwacht worden.

Jean-Luc Gala, hoofd van het Saint-Luc-ziekenhuis in Brussel, noemde de geldende coronamaatregelen intussen op de Vlaamse Radio 1 „onzin”. In zijn ziekenhuis is de situatie onder controle: op de intensive care is het vooralsnog kalm. Gala sprak daarom van „absurde maatregelen” die de „economie kapotmaken en de bevolking nodeloos straffen”.

Kenia ‘Brabbeltaal’ van Kenyatta, geen coherente strategie De Keniaanse president Uhuru Kenyatta. Foto Reuters Een lagere ambtenaar van het ministerie van gezondheid waarschuwde zaterdag in verschillende media: „Het is een illusie te denken dat we in Kenia lage cijfers hebben. Er wordt gewoon te weinig getest om die conclusie te trekken en het wordt steeds moeilijker om Kenianen te vertellen op hun qui-vive te zijn”. Volgende maand wordt in Kenia de besmettingspiek verwacht. De boodschap van de heersers lijkt nu: hoe leren we leven met corona, niet hoe verslaan we het virus. Maar Kenia stevent af op een catastrofe en het ontbreekt de regering aan een coherente strategie om die af te wenden. Krantenkoppen en commentaren noemen het beleid van de regering van Uhuru Kenyatta “brabbeltaal”. Volgens schattingen van het ministerie van Volksgezondheid zijn 3 miljoen van de 47 miljoen Kenianen besmet. De meeste slachtoffers zijn echter asymptomatisch en de overheid adviseert hun sinds kort zelfisolatie, zonder daar duidelijke richtlijnen voor te verstrekken. Er zijn veel te weinig testkits en zonder symptomen wordt Kenianen ook niet aangeraden om te testen. Zo blijft de bevolking in het ongewisse over de ernst van de pandemie. Marokko Koning Mohammed VI dreigt het land opnieuw op slot te doen De Marokkaanse koning Mohammed VI. Foto AFP De Marokkaanse koning Mohammed VI dreigt het Noord-Afrikaanse land wederom ‘op slot’ te doen als de regels – zoals het dragen van een mondkapje en het houden van afstand – niet veel beter worden nageleefd. „Sommigen hebben het opheffen van de beperkingen opgevat als het einde van de pandemie”, stelde staatshoofd Mohammed VI. „Anderen hebben blijk gegeven van een onacceptabele zorgeloosheid en laksheid. En sommigen ontkennen zelfs dat er een pandemie heerst. Ik wil u niet beschuldigen. Ik wil juist nadrukkelijk mijn zorgen delen over de sterke toename van het aantal besmettingen en doden.” Er raken dagelijks meer dan duizend Marokkanen besmet. Als dat aantal blijft groeien zullen strengere maatregelen onvermijdelijk zijn. Artsen en verplegers waarschuwden al dat ze de stroom aan patiënten niet meer kunnen verwerken. Marokko leek aanvankelijk met een zeer strenge lockdown het virus in te kunnen dammen. Maar nadat op 1 juli de grenzen beperkt opengingen groeide het aantal brandhaarden. Tussen Nederland en Marokko zijn sinds 13 augustus weer reisbeperkingen. Frankrijk Macron wil koste wat het kost algehele lockdown voorkomen De Franse president Emmanuel Macron. Foto John Thys/Epa De Franse president heeft zich in een interview met het weekblad Paris-Match uitgesproken tegen wat hij „de doctrine van het nul-risico” noemt. „Het nul-risico bestaat niet in een samenleving”, aldus Emmanuel Macron. De president zegt koste wat het kost een nieuwe algehele lockdown te willen voorkomen omwille van de effecten op de economie en de samenleving. „We kunnen het land niet platleggen”, aldus Macron. Wel kunnen plaatselijke of gerichte lockdowns overwogen worden. In Frankrijk hebben de meeste steden het dragen van mondkapjes verplicht in de openbare ruimte. Maar er is geen sprake van een paniekstemming. Wat de communicatie bemoeilijkt is dat de nieuwe besmettingen vaak jongeren zijn die niet noodzakelijk ziek worden. Het virus circuleert nu viermaal sneller onder mensen jonger dan 40 dan onder mensen boven de 65. Dat zorgt voor een vals gevoel van veiligheid, zegt gezondheidsminister Olivier Véran. Hij waarschuwt dat jongeren opnieuw meer ouderen kunnen besmetten. „We moeten absoluut vermijden dat ons gezondheidssysteem opnieuw onder druk komt te staan.” Israël Dreigen met nieuwe lockdowns en verkiezingen De Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Foto Tal Shahar/AFP Naast „nieuwe verkiezingen” (er dreigt alwéér een kabinetscrisis) is „nieuwe lockdown” het belangrijkste dreigwoord geworden in de Israëlische politiek. De rigoureuze coronamaatregelen van dit voorjaar hadden een desastreus effect op de Israëlische economie; herhaling is een schrikbeeld. „Als we ons gedrag niet veranderen, maskers dragen en afstand van elkaar houden, dan komen de lockdowns terug”, zegt premier Benjamin Netanyahu al maanden. Alle varianten worden besproken. Een weekendlockdown, een avondlockdown, of toch maar lokale lockdowns? Momenteel dreigt een nieuwe feestdagenlockdown, zoals met Pesach. Er staat een maand vol joodse feestdagen voor de deur en medici en planners weten: ook het virus komt graag op bezoek. Het kabinet kan echter niet tot een besluit komen, terwijl de bevolking steeds minder bereid is te luisteren. Intussen probeert het kabinet positieve berichten te brengen, bijvoorbeeld een lijst met 20 landen waar Israëliërs heen mogen reizen zonder bij terugkeer in quarantaine te hoeven. Goed nieuws - ware het niet dat vrijwel geen land nog Israëliërs toelaat. China De duivel overwonnen, maar alert blijven De Chinese president Xi Jinping. Foto Yan Yan/Xinhua/AP In China is het veel minder hard nodig om de moed erin te houden, want de ziekte is er voorlopig goed onder controle. Eind januari, toen China midden in de coronacrisis zat, noemde de Chinese president Xi Jinping het virus tegenover de Wereldgezondheidsorganisatie een „duivel” die China moest zien te overwinnen. Dat is inmiddels behoorlijk gelukt: op 20 augustus meldde heel China maar 7 nieuwe gevallen, allemaal afkomstig uit het buitenland. De overheid dringt er wel op aan dat iedereen alert blijft. Het laten rondwaren van de ziekte is geen optie. Het is een boodschap die aanvankelijk op dagelijkse persconferenties werd onderstreept. In supermarkten klinkt nog steeds: laat je temperatuur meten, houd afstand en draag in de winkel een mondkapje. Die tekst klinkt aan één stuk door uit luidsprekers: personeel wordt er gek van. De bevolking heeft weinig keuze: je moet doen wat de overheid je oplegt. Zonder gezondheids-app kom je niet ver, en je temperatuur laten meten kun je niet weigeren. Maar de mensen werken over het algemeen graag mee, want de overheid geeft ze een coronavrije omgeving in ruil. Duitsland Merkel op de rem. Biedt geen hoop op spoedige verlichting De Duitse bondskanselier Angela Merkel. Foto John Thys/EPA De vermoeidheid met de beperkingen groeit in Duitsland merkbaar. Bondskanselier Merkel toont begrip , maar biedt geen hoop op een spoedige verlichting. Ze heeft steeds vastgehouden, qua toon en inhoud, aan de waarschuwing die ze de Duitse bevolking half maart mee gaf: „Het is serieus, neemt u het ook serieus.” In Duitsland gaan de deelstaten over gezondheidszaken en ook over maatregelen en versoepelingen. Maar iedereen weet waar Merkel staat – op de rem. Ze gebruikt haar gezag om de bevolking te waarschuwen en te pogen de maatregelen van deelstaten niet te veel uiteen te laten lopen. Ook blijft Merkel er bij iedere gelegenheid op hameren dat „we nog midden in de pandemie zitten”, zoals ze afgelopen week nog zei bij een bezoek aan Noordrijn-Westfalen, een van de zwaarst getroffen deelstaten waar tegelijk de roep om versoepelingen luid klinkt. Merkel noemde de crisis in maart de „grootste uitdaging sinds de Tweede Wereldoorlog” en in die geest blijft ze het volk benaderen. Berlijn maakt het publiek duidelijk dat quarantaine als wettelijke verplichting wordt opgelegd, en dat wie zich er niet aan houdt strafbaar is.