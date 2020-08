Gasvondst van Turkije stelt financiële markten teleur

Naarstig op zoek naar goed nieuws zei president Erdogan vorige week dat hij vrijdag „groot nieuws” met de natie zou delen dat een „nieuw tijdperk” zou inluiden. De verwachtingen waren hooggespannen, te hoog wellicht, de geruchten zwollen aan. Eerst meldde persbureau Bloomberg, op basis van twee anonieme Turkse bronnen, dat het de vondst van een gasveld in de Zwarte Zee betrof.

Daarna ging het gerucht, afkomstig van regeringsgezinde zakenlieden, dat ging om een swap deal van 400 miljard dollar tussen de Turkse en Chinese centrale bank. En dat minister van Financiën Berat Albayrak had afgesproken dat de Chinese yuan zou worden gebruikt bij alle toekomstige handel tussen Turkije en China, waarbij de dollar zou worden gepasseerd.

Zo’n deal zou de Turkse centrale bank de nodige lucht hebben gegeven. Want die heeft sinds 2019 zo’n 90 miljard dollar aan buitenlandse reserves opgebruikt in een vergeefse poging de koers van de Turkse lira te stutten. De geruchten over het goede nieuws van Erdogan dreven de koers omhoog.

Vrijdag was duidelijk dat het om een gasveld in de Zwarte Zee ging. Anonieme functionarissen zeiden tegen Reuters dat het 800 miljard kubieke meter groot was. Dit leidde opnieuw tot overspannen verwachtingen. Want toen Erdogan zijn persconferentie hield, en het bleek te gaan om 320 miljard kubieke meter, overheerste de teleurstelling. De lira daalde.

Turkije heeft nog niet eerder zo’n groot gasveld ontdekt. Maar Turkije importeert vrijwel alle energie, waaronder jaarlijks bijna 50 miljard kubieke meter gas. Dus het veld dekt slechts zeven jaar import. Bovendien kost het jaren voorbereiding en miljarden aan investeringen voorhet veld in productie is. Maar Erdogan bracht het nieuws met zijn gebruikelijke bombast. „Turkije heeft de grootste vondst van aardgas ooit gedaan in de Zwarte Zee”, zei hij vanuit een Ottomaans paleis in Istanbul, dat een videoverbinding had met het boorschip Fatih. „Dit veld maakt deel uit van een veel grotere bron. Als God het wil, komt er nog veel meer. We gaan door tot we energie-exporteur zijn.”

Als het gas commercieel kan worden gewonnen, wordt Turkije minder afhankelijk van Rusland, Iran en Azerbeidzjan voor enerie-import, die het land jaarlijks zo’n 40 miljard dollar kost. Elke verlaging van de energie-import kan het chronische tekort op de betalingsbalans verminderen dat de lira omlaag drijft.

De exploratie wordt geleid door het Turkse staatsenergiebedrijf TPAO, dat komende periode zelf het seismische onderzoek en de boorwerkzaamheden doet. Erdogan beloofde dubbele inzet met zoeken naar gas, ook in de Middellandse Zee. Daar hebben Turkse proefboringen onlangs geleid tot een gevaarlijke confrontatie tussen de Turkse en de Griekse marine.

Erdogan beloofde ook dat het veld vanaf 2023 gas levert aan Turkse bedrijven en huishoudens. Maar de honderdste verjaardag van de Turkse republiek lijkt niet haalbaar. De exploratie in de Zwarte Zee vindt plaats op een diepte van 3 tot 4 kilometer, wat dit een riskant project maakt waarvoor tussen de 2 en 3 miljard dollar aan investeringen nodig zijn en 7 tot 10 jaar voorbereiding.

„Hoewel dit de grootste gasvondst uit de Turkse geschiedenis is, waren de verwachtingen opgebouwd voor veel grotere reserves, een sneller begin van de productie, en wellicht een grotere ‘game changer’ die de [geopolitieke] ‘as van Turkije zou veranderen’”, twitterde Emre Akcakmak, investeerder opkomende markten bij het in Stockholm gevestigde investeringsfonds East Capital. „Geen op handen zijnde dollars, geen sterkere lira.”