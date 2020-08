‘Dode man in woning Sint-Michielsgestel is lokale PvdA-voorman’

Een dode man die zaterdagavond in een woning in het Brabantse Sint-Michielsgestel werd gevonden, zou voorzitter van de plaatselijke PvdA-fractie Jack de Vlieger zijn. Dat melden Omroep Brabant en het Brabants Dagblad op basis van bronnen. De politie en de PvdA waren zondag niet direct bereikbaar voor commentaar.

Zaterdagavond rond half zeven vonden agenten een lichaam in het woonhuis in kwestie. De politie liet later op de avond weten uit te gaan van een misdrijf. Er is ook een verdachte opgepakt. Het is nog niet bekend wat diens rol in de zaak is. „Er is nog veel onduidelijk over het incident”, aldus de politie Oost-Brabant via Twitter. Momenteel doet de politie sporenonderzoek. Mensen die meer informatie hebben, worden verzocht contact op te nemen.

Jack de Vlieger was dertig jaar lid van de PvdA. Daarnaast was hij bestuurder bij de Nederlandse vakbond Abvakabo FNV, die in 2015 opging in de FNV.