De Canarische route is vol gevaar

De 29-jarige Malinees Amadou Doumbia maakte twaalf jaar geleden de overtocht over zee van Mauretanië naar Tenerife. Hij werkt en leeft al jaren als vrachtwagenchauffeur in het Spaanse plaatsje Lepe en bekommert zich om het lot van andere migranten.

Doumbia zag de stroom van migranten die via de Canarische Eilanden in de Spaanse fruitpluk belanden het laatste jaar opeens weer toenemen. De aloude, risicovolle ‘route van de kajaks’ is heropend. „Migranten uit Afrika komen naar Europa voor een beter leven”, legt Doumbia uit. „Ze zijn bereid grote risico’s te nemen en nemen ontberingen voor lief.”

Volgens cijfers van de Spaanse Commissie voor Vluchtelingenhulp (CEAR) wisten in 2020 circa 3.700 migranten de eilanden voor de kust van Marokko te bereiken. Zes keer zoveel als vorig jaar. Maar het gaat lang niet altijd goed. Vorige week haalde de Spaanse reddingsdienst Salvamento Marítimo binnen 48 uur negentien lijken uit het water. Een twintigste slachtoffer overleed op weg naar het ziekenhuis. Dergelijke drama’s zijn bijna geen incidenten meer te noemen. Alleen al in de maand augustus telde CEAR op de route van Afrika naar de Canarische Eilanden zestig doden en 63 vermisten. „We mogen dit niet aan een paar eilandjes overlaten”, stelt Txema Santana, van CEAR. „Dit zou heel Europa aan moeten gaan.”

Teruggejaagd door Marokko

Er zijn twee belangrijke redenen aan te wijzen waarom ‘de Canarische route’ vorig jaar weer is heropend, stelt Santana. „Allereerst is de route die van het noorden van Marokko via de Straat van Gibraltar naar Zuid-Spanje liep door strenge controles zo goed als afgesloten. Migranten worden door de Marokkaanse politie teruggejaagd waardoor ze noodgedwongen een andere weg gaan. En ten tweede is er door politieke onrust in Mali en de Sahel een nieuwe stroom aan migranten ontstaan.”

Lange reis over zee

Volgens Santana zijn er nieuwe en veel langere routes bij gekomen uit landen als Senegal en Gambia. Routes die vanwege de grote afstand en de stromingen in de Atlantische Oceaan vol gevaren zitten. „Dan hebben we het over honderden en soms zelfs meer dan duizend kilometers over zee in gammele bootjes”, legt de ‘specialist Canarische Eilanden’ van CEAR uit. „Verder is nieuw dat veel vrouwen en kinderen zonder ouders de vlucht wagen. Het aantal dodelijke slachtoffers is enorm. Exacte getallen zijn er niet omdat velen vermist raken, maar vorig jaar zijn er naar schatting 350 migranten overleden. En dat zullen er in 2020 veel meer worden.”.

De constante stroom van migranten uit landen als Mali, Burkina Faso, Senegal, Guinee-Bissau en de Democratische Republiek Congo naar Marokko blijft aanzwellen. Het Noord-Afrikaanse land is slechts een tussenstop op weg naar het noorden. Volgens schattingen van de niet-gouvernementele organisatie Jiber zouden er circa 100.000 migranten in Marokko wonen, waarvan iets minder dan de helft legaal is. „Ze hebben allemaal eigenlijk maar één doel: Europa”, zegt Donat Bukasa Kanda, die als Congolese voorzitter van Jiber opkomt voor de belangen van de sub-Saharanen in Noord-Afrika. „De coronacrisis heeft dat verlangen alleen maar groter gemaakt. Door alle strenge maatregelen is hun bewegingsvrijheid heel beperkt. Ze voelen zich compleet genegeerd en verwaarloosd en zijn steeds vaker bereid grote risico’s te nemen.”

De geschiedenis herhaalt zich. Veertien jaar geleden ontstond er een ‘migratiecrisis’ toen 32.000 migranten na het sluiten van de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla ervoor kozen Spanje via de Canarische Eilanden te bereiken. Daarvoor moesten ze vanuit Marokko, de Westelijke Sahara of Mauritanië oversteken naar Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura of Lanzarote. Spanje slaagde er destijds in door nauwe samenwerking met Mauritanië, Senegal en Marokko de stroom te stoppen. De Zuid-Europeanen gaven de Afrikaanse kustwachten materiaal en trainingen. Die tactiek werkte. Het aantal migranten dat ‘de Canarische route’ nam liep terug tot een paar honderd per jaar.

Dat veranderde toen Spanje en Marokko in 2018 de handen ineensloegen om Ceuta en Melilla hermetisch af te sluiten en de Straat van Gibraltar voor migranten zo goed als onbevaarbaar te maken nadat een recordaantal van circa 60.000 migranten via de costa’s het land binnen was gekomen. De sociaal-democratische premier Pedro Sánchez, die zich eerder nog als de barmhartige politicus had geprofileerd, veranderde onder druk van de rechtse oppositie zijn beleid drastisch.

Testen op corona

In 2019 lukte het nog geen 30.000 Afrikanen om over zee Spanje te bereiken. Het aantal migranten dat daar dit jaar in slaagt zal nog veel lager liggen.

Als migranten op Gran Canaria aankomen, worden ze doorgaans naar de haven van Arguineguín gebracht. Daar worden ze 72 uur geïsoleerd van anderen en getest op corona. Als ze asiel aanvragen, begint daarna een lang traject op weg naar een nieuw bestaan in Europa. Santana: „De Canarische Eilanden zijn voor vrijwel niemand het einddoel.”