Crisis? We huren nóg een kasteel

Zij aan zij zitten Klaas van Leengoed (49) en Niek van Lieverloo (33) op 15 maart in de bruidssuite van Kasteel Maurick in Vught. Vanaf de plek waar normaal gasten uitrusten van hun huwelijksfeest, horen ze minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) de onmiddellijke sluiting van de horeca aankondigen. Starend naar het tv-scherm beleven de ondernemers naar eigen zeggen een „9/11-moment”. Van Lieverloo: „Zo’n dag waarvan je later nog weet waar je was toen je het nieuws hoorde.”

Hoelang de sluiting gaat duren, is dan nog onbekend. Maar de twee beseffen: dit gaat ons hard raken.

Voor alle duidelijkheid: de twee Brabantse ondernemers zijn enkel op zakelijk vlak partners. Van Leengoed overziet het operationele gedeelte van het kasteel, Van Lieverloo is chef-kok en het gezicht voor de gasten. „De suite was simpelweg de enige plek in het kasteel met een televisie.”

Wie durft?! In de coronacrisis moeten veel ondernemingen de tering naar de nering zetten. Maar er zijn ook ondernemers die juist nu risico’s durven te nemen. Om op een andere manier hun geld te verdienen. Of om te groeien. Waar zetten zij op in? En hoe komen ze aan het geld om te investeren? Een serie over investeren in crisistijd.

Op Kasteel Maurick vallen de inkomsten meteen stil. In het historische pand – prins Frederik Hendrik van Oranje probeerde ooit van hieruit ’s-Hertogenbosch te heroveren op de Spanjaarden – worden vooral huwelijken voltrokken. Daarnaast huren bedrijven de locatie. Zo presenteerde cosmeticamerk Rituals er net voor de crisis de nieuwe collectie. Particulieren die chic willen dineren, kunnen terecht in het restaurant.

De sluiting komt juist als de seizoenspiek aanbreekt. „In mei wil iedereen trouwen vanwege het mooie weer. Dat is de tijd waarin je marge opbouwt”, zegt Van Leengoed. „Die heb je nodig om de zomer door te komen, als de markt voor zakelijke evenementen opdroogt. In het najaar maak je vervolgens de winst die je bedrijf investeringsruimte geeft.”

Van de 151 voor dit jaar geplande bruiloften moesten er 53 worden verschoven. De kosten van 67 vaste medewerkers en huur liepen door. Van Leengoed: „Tussen maart en juni draaiden we 280.000 euro verlies. We liepen aan het begin van de zomer 48 procent achter op onze begroting. Dat konden we gelukkig opvangen met een buffer die we hadden opgebouwd.”

Afhaalmaaltijden

Maar al te lang moest de crisis ook weer niet duren. Dus staken de twee de koppen bij elkaar: wat gaan we doen? Van Lieverloo: „Een drive-inbioscoop, foodtrucks op de parkeerplaats, afhaalmaaltijden: alles is voorbijgekomen. Maar het was allemaal commercieel niet interessant genoeg.”

Zo kwamen ze uit bij een al langer gekoesterde wens, de nieuwe uitdaging die ze al een tijdje zochten. Van Leengoed: „Het was niet echt een moment om te gaan investeren, zou je zeggen. Maar voor ons was het juist een kans. Wij wilden een tweede kasteel.”

Verborgen tussen bomen, en omsloten door een slotgracht, ligt in het Brabantse Dussen een eeuwenoud kasteel. Een romantisch pand, niet al te groot, met een geschiedenis die teruggaat tot de twaalfde eeuw. Het heeft onder meer een Toscaanse zuilengalerij en twee torenkamers. „Daar moet straks weer een bruidssuite komen”, wijst Van Leengoed tijdens de rondleiding, een geschiedenisboek onder de arm gestoken.

Via de eigenaar van Kasteel Maurick, vastgoedbedrijf Monumenten Beheer Brabant (MBB), kwamen ze in Dussen terecht. „Toen wij hier voor het eerst rondliepen, wilden we weten: kunnen we wat toevoegen?”, zegt Van Lieverloo. „Wij zijn primair een horecabedrijf. De omgeving moet kloppen bij de sfeer en het eten dat we willen serveren.”

Het enthousiasme was er volgens de mannen „vanaf het begin”. Maar hoe krijg je zo’n kasteel tot je beschikking? Eigenlijk is het simpel, zegt Van Leengoed. „Je gaat onderhandelen over de huurprijs en voorwaarden.” Ze kregen de vraag hoeveel ze wilden investeren. „Wij zeiden: zo’n 75.000 euro. Dat gaf wel aan dat we serieus zijn.”

Het voordeel aan de coronacrisis is volgens hem dat je gunstiger voorwaarden kunt bedingen. „Dan ga je aan de onderhandelingstafel even niet zo enthousiast zijn. Bovendien wisten we dat door de coronatijd veel minder mensen interesse hadden in het pand.”

MBB wilde graag afspraken maken. De ondernemers hadden van Maurick een succes gemaakt, dat zou bij Dussen toch ook wel lukken? „Dan zeg je: tsja, die coronacrisis – je weet niet hoe het loopt, hè.”

Dat de Brabantse ondernemers er een kasteel bij gingen nemen, stuitte in hun omgeving ook op enige verbazing. Zo’n stap, in deze tijd – waarom?

Geen cava maar champagne

„Wat meespeelt is dat de markt de afgelopen maanden weer is aangetrokken”, zegt Van Lieverloo. Een huwelijkspartij is niet zomaar van de baan. „Dan trouwen ze dit jaar en vieren ze in 2021 het feest. En ze willen dan een diner van niet drie, maar vijf gangen, met champagne in plaats van cava.”

Bovendien, benadrukt Van Leengoed, is door de coronacrisis „veel goedgekwalificeerd personeel” vrijgekomen. „Dat is een ongekende weelde. Mensen die je afgelopen jaren niet kon krijgen, pluk je nu van de markt.”

De truc is volgens hen: niet te afhankelijk zijn van bankfinanciering. Van Leengoed: „Het opknappen van ons eerste kasteel hebben we zonder hulp bekostigd. En dat was nog wel een nulletje meer dan de 75.000 euro die we hierin stoppen. Maar daardoor zit je niet vast aan aflostermijnen. Die hebben veel banken nu wel opgeschort, maar het geld moet toch een keer terug.”

Nu alle financiële details zijn geregeld, gaat de aandacht naar het klussen. De bruidssuite is nog kaal en ongezellig, en dat moet anders zijn als begin maart 2021 Kasteel Dussen de deuren opent. Van Lieverloo: „We hebben nu al boekingen voor 2022. Dat je denkt: zo ver vooruit? Maar mensen willen momenteel gewoon heel erg graag. Ze willen ergens naar uitkijken.”