Bayern bekroont een topseizoen

Precies 426 dagen na het eerste kwalificatieduel in 2019 eindigde zondagavond een bevreemdende editie van de Champions League met de eindzege van Bayern München. De Duitse kampioen versloeg Paris Saint-Germain met 1-0 dankzij een doelpunt van Kingsley Coman.

Na een open en spannend duel bekroonde Bayern zo een indrukwekkend seizoen waarin het stoïcijns is blijven winnen na de langdurige pauze vanwege de coronacrisis. Eerst in de eigen Bundesliga, nu in het meest prestigieuze clubtoernooi ter wereld.

PSG was eindelijk dicht bij de winst van de cup waar ze in Parijs zo naar verlangen, maar de Qatarese eigenaren van de club moeten voorlopig geduld betrachten in hun gedroomde opmars naar de top van Europa.

Twee aanvalsmachines kleurden dit grootse affiche, maar of er net als vorig jaar 450 miljoen kijkers hebben ingeschakeld? Er lijkt een paradox schuil te gaan achter voetbal kijken in deze tijd. Want waar we tijdens de zwaarste dagen van de crisis allemaal liefhebbers kenden die, zij het ietwat genegeerd, fluisterden dat ze naar voetbal verlangden om de zinnen te verzetten, is het maar de vraag of diezelfde liefhebbers de toewijding hebben kunnen opbrengen die nodig is om maanden later op te gaan in het publiekloze voetbal van nu, dat voor de vorm wordt aangekleed met oude supportersgeluiden – het voetbalequivalent van de lachband.

Zonder fluitconcerten, deinende supportersmassa’s en gelukzalige of betraande gezichten op de tribune zagen we de voorbije drie weken topvoetbal zonder opsmuk. Een lust voor het geoefende oog, dat niet de interactie tussen spelers en supporters nodig heeft om blij te worden van wat deze finale te bieden had. De frivoliteit van Neymar, de explosiviteit van Kylian Mbappé, het killerinstinct van Robert Lewandowski, de brille van Angél di Maria. Zo veel moois, op voorhand al.

Alle wedstrijden gewonnen

Vooral Bayern maakte indruk, door dit seizoen alle wedstrijden in de Champions League te winnen, zowel in de groepsfase als in de knock-outrondes. Met name de kwartfinale tegen FC Barcelona was memorabel. De 8-2 was zo ontzagwekkend dat in eerste instantie vooral werd ingezoomd op het feit dat een Spaanse topclub mét Messi in de gelederen acht goals had kunnen incasseren; niet op de ongekende prestatie dat Bayern er acht had gemaakt - alsof het niet Barcelona maar een café-elftal heeft verslagen.

Zondag bleef een doelpuntenregen uit. Opponent PSG, dat voor het eerst sinds de megalomane investeringen vanuit Qatar tot de finale van de Champions League reikte, voetbalt zoals Bayern dat doet: aanvallend, combinerend en om te winnen - niet om niet te verliezen. Het was powerplay van beide kanten, waarbij vooral PSG de grootste kansen op een voorsprong liet liggen, voordat Bayern na een uur spelen de score opende via Kingsley Coman.

Voetballend zag je weinig verschillen, maar het vergde veel en merkwaardige maatregelen om überhaupt te kunnen voetballen in Lissabon, dat als gastheer optrad van de laatste drie rondes van de Champions League.

UEFA-officials liepen er op eieren, schuifelend langs elkaar in hermetisch afgeschermde zones, hopend dat de gecreëerde coronavrije ‘bubbels’ rond de deelnemende clubs niet zouden knappen. Dit toernooi moest immers gespeeld worden om de miljoenencontracten met sponsors en tv-zenders te kunnen nakomen - dan maar met ontsmette ballen en een spiegeltje bij de dopingcontrole, zodat controleurs ook vanaf twee meter afstand konden zien of de voetbalvedettes niet met hun urine sjoemelen.

Wel hebben de commerciële relaties van de UEFA een prognose moeten indienen van de verwachte schade die zij lijden nu de eindfase van het toernooi, het best bekeken en lucratiefste deel, in nog geen twee weken is afgewerkt. Zenders als Veronica lopen bijvoorbeeld grote bedragen mis. Doordat potentiële kijkers met vakantie zijn en reclames minder opleveren, kunnen investeringen in tv-rechten moeizaam worden terugverdiend. De UEFA heeft alleen niet gezegd de schade daadwerkelijk te vergoeden.

Qatarese invloed

Toen zondag tegen negenen de hymne weerklonk in een leeg stadion in Lissabon zullen ze zesduizend kilometer verderop in Doha lachend voor de tv hebben gezeten. Als er naast Bayern en PSG nog een partij was die garen spinde bij deze finale, dan waren het wel de sjeiks van Qatar.

Voor hen was dit de gedroomde finale, de Qlassico, zoals staatsbedrijf Qatar Airways de wedstrijd trots op Twitter aankondigde. Aan de ene kant een club, PSG, die volledig bezit is van de woestijnstaat. Aan de andere kant een club die, tot teleurstelling van de eigen fans, al jaren overwintert in Qatar en jaarlijks 10 miljoen euro factureert bij Qatar Airways, dat bij Bayern op de mouw staat.

Zie hier het effect van sportswashing, zeggen critici, dé truc van machtshebbers die sport gebruiken om de reputatie van een land op te vijzelen. Wie met hen zakendoet, zegt Amnesty International, legitimeert indirect het Qatarese regime. Een regime dat vrouwenrechten schendt en de stadions voor het WK 2022 laat bouwen door oosterse immigranten die zich eerder slaaf dan gastarbeiders voelen. Hoewel? Bayern-coryfee Franz Beckenbauer heeft in Qatar nog nooit een slaaf gezien, zei hij ooit.

Ondanks de nederlaag van PSG, hun eigendom, zullen de Qatari’s met de uitslag kunnen leven. Ook Bayern is hun lief.