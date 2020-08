Aantal nieuwe besmettingen België voor zevende dag op rij gedaald

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België is voor de zevende dag op rij gedaald. Het ging in de week van 13 tot en met 19 augustus om gemiddeld 508 ontdekte gevallen per dag. Dat is een daling van 15 procent ten opzichte van een week eerder, blijkt zondag uit cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Begin augustus kreeg België te maken met een tweede piek in het aantal corona-infecties, die wel veel lager lag dan tijdens de aanvankelijke besmettingsgolf in maart en april. In totaal telt het land nu 81.468 bevestigde gevallen van Covid-19. In totaal zijn 9.988 Belgen door het virus overleden.

In de provincie Antwerpen, waar het virus het sterkste oplaaide, is het aantal nieuwe besmettingen gedaald. De Nederlandse overheid geeft nog wel een oranje reisadvies, wat betekent dat alle niet-noodzakelijke reizen naar Antwerpen worden afgeraden. Dat advies geldt eveneens voor Brussel en het omliggende gewest. Daar neemt het aantal infecties nog steeds toe.