Kleindochter Sarah (5 jaar) komt met een pruillip de keuken binnengelopen. Ik vraag haar wat er aan de hand is. „Jonah zegt dat ik niet kan meespelen in de zandbak”, zegt ze boos. Jonah is haar broer van bijna 3. Hij zit in de niet erg ruim bemeten, foeilelijke blauwe zandbakschelp en heeft het zichtbaar naar z’n zin. „Oh ok”, zeg ik. „En heeft Jonah ook gezegd waarom je niet kunt meespelen?” „Ja, dat heeft hij. Dat kan niet door corona, zei Jonah.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 augustus 2020