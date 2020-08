Wit-Russische president Loekasjenko brengt leger in paraatheid

De Wit-Russische president Alexander Loekasjenko heeft zaterdag zijn minister van Defensie opdracht gegeven „de strengste maatregelen” te nemen om de territoriale integriteit van het land te verdedigen. Dat meldt persbureau AFP zaterdag.

Het land wordt sinds de presidentsverkiezingen van 9 augustus opgeschud door massale protesten van de oppositie, die Loekasjenko ervan beschuldigt met de uitslag te hebben gefraudeerd. Loekasjenko zegt dat de protesten in zijn land „van buitenaf” worden aangestuurd.

Terwijl zaterdag weer duizenden mensen de straat op gingen, was de Wit-Russische president in Grodno, in het westen van Wit-Rusland, vlakbij bij de Poolse en Litouwse grens. De president was daar om de militairen te inspecteren die in het gebied gelegerd zijn. Tussen 28 en 31 augustus staan grote Wit-Russische militaire oefeningen gepland ​​in de regio. Sinds 2017 zijn daar over de grens ook NAVO-troepen gelegerd.

„Ik beveel de minister van Defensie [...] om vooral de westelijke parel van Wit-Rusland, waarvan het centrum in Grodno ligt, te verdedigen. En om de strengste maatregelen te nemen om de territoriale integriteit van ons land te verdedigen”, aldus Loekasjenko.

Loekasjenko, die 26 jaar aan de macht is, beweert de verkiezingen te hebben gewonnen met 80 procent van de stemmen. De afgelopen maanden liet hij honderden mensen arresteren. Oppositiepoliticus Svetlana Tichanovskaja, die zich verkiesbaar stelde nadat haar man (een kritische blogger) werd gearresteerd, wordt door de oppositie gesteund, maar moest vluchten naar Litouwen.