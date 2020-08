Russische oppositieleider Navalny aangekomen in ziekenhuis Berlijn

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is zaterdagochtend aangekomen in een ziekenhuis in Berlijn. Dat meldt persbureau Reuters, dat de comateuze politicus in het Charité-ziekenhuis in de Duitse hoofdstad zag arriveren.

Navalny landde iets voor 9.00 uur op de Duitse luchthaven Tegel in Berlijn, waarvandaan hij per ambulance naar het Charité is vervoerd. Navalny’s toestand was tijdens de vlucht stabiel, meldde zijn woordvoerder zaterdag kort na de landing aan NRC.

Lees ook: Mannen in blauwe pakken, niet de artsen beslisten over Navalny

De 44-jarige Navalny - al lange tijd de belangrijkste uitdager van president Vladimir Poetin - raakte donderdag bewusteloos tijdens een vlucht van Tomsk naar Moskou. Het vliegtuig maakte vervolgens een noodlanding in Omsk, waar Navalny naar een ziekenhuis werd gebracht. Het Russische persbureau Interfax meldde in eerste instantie dat de artsen uitgingen van een „ernstige vergiftiging”. Volgens Navalny’s woordvoerder was de thee die de oppositieleider voorafgaand aan de vlucht dronk vergiftigd.

Russische artsen zeiden later echter dat Navalny’s coma aan een stofwisselingskwaal te wijten was. Zij hielden zijn overplaatsing naar Duitsland urenlang tegen. Dit zou zijn veranderd na een telefoontje waarin Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, zijn ‘ongerustheid’ kenbaar had gemaakt aan president Poetin.