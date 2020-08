‘Ouderen nauwelijks bereid tot verhuizen naar appartement’

Ouderen in Nederland zijn nauwelijks bereid om hun eengezinswoning in te ruilen voor een appartement. Slechts 2 procent van de ouderen is bereid te verhuizen, meldt De Telegraaf zaterdag op basis van cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) stelde vorige week dat de doorstroming op de woningmarkt beter op gang komt als senioren hun eengezinswoningen verkopen aan een nieuwe generatie. Deze oplossing lijkt echter niet realistisch, aangezien ouderen niet of nauwelijks bereid zijn te verhuizen.

Veel 65-plussers vrezen hogere woonlasten als zij zouden verhuizen. Ook vinden zij appartementen vaak te klein, stelt ouderenkoepel ANBO in De Telegraaf. Daarnaast vinden ouderen het belangrijk een buitenruimte bij hun woning te hebben.

Twee derde van de 65-plussers woont in een huis met een tuin. Bij eventuele verhuizing geven zij meestal de voorkeur aan laagbouw met een tuin. Volgens ANBO is er behoefte aan 80.000 extra seniorenwoningen. De ouderenorganisatie pleit voor de bouw van meer laagbouw in het groen.