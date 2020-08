In vijf jaar 634 plofkraken in Noordrijn-Westfalen, vooral Nederlandse daders

In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, die aan Nederland grenst, hebben plofkrakers de afgelopen vijf jaar 30 miljoen euro buitgemaakt uit geldautomaten. De politie houdt voornamelijk criminele bendes uit Nederland verantwoordelijk, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat zaterdag. Een groot deel is afkomstig uit Utrecht en Amsterdam.

De afgelopen vijf jaar werden 634 geldmachines opgeblazen in Noordrijn-Westfalen, met name in het grensgebied met Nederland. Dit jaar zijn tot nu toe 125 plofkraken gepleegd, een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar geleden. Vorig jaar werden er 105 plofkraken gepleegd in de Duitse deelstaat.

Justitie denkt dat Nederlandse criminelen steeds vaker uitwijken naar Duitsland omdat Nederlandse geldautomaten te goed beveiligd zijn. Zo zijn in Nederland sinds enkele jaren maatregelen van kracht waarbij geldautomaten ’s nachts uitgeschakeld worden. Ook is de beveiliging sterk verbeterd waardoor het aantal plofkraken in Nederland sterk is gedaald.

Daarnaast zijn er in Duitsland meer geldautomaten omdat Duitsers over het algemeen meer contact geld gebruiken. De politie van Düsseldorf spreekt van „zeer professionele gangsterbendes uit Utrecht en Amsterdam”. Sinds 2017 zijn in totaal tachtig verdachten aangehouden.

In 2016 waarschuwde de Duitse politie al voor een Nederlandse groep criminelen, die de ‘Audi-bende’ wordt genoemd omdat ze vluchtauto’s van de Duitse fabrikant gebruiken. Destijds heeft de politie van Noordrijn-Westfalen ook een speciaal team opgericht dat samenwerkt met Nederlandse collega’s om de bendes op te rollen.