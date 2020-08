In gesprek blijven gaan? Niet met wie uit is op vernietiging

Vorige week zondag liep ik – half vermomd, met mondkapje en petje op – naar het Amsterdamse Museumplein. Daar was de demonstratie ‘Gerechtigheid voor Bas’, georganiseerd door het YouTubekanaal ‘Moet je Horen TV’.

Moet Je Horen TV wordt gerund door Myra, een oudere witte vrouw. Ze is haar YouTubekanaal begonnen omdat het haar „niks meer kan schelen” dat ze „het gevoel heeft dat niemand naar haar wil luisteren” terwijl ze „veel te vertellen” heeft omdat ze „veel heeft meegemaakt” en „van alles heeft gedaan”. Ze heeft twee tienerdochters die zwart zijn en die ook regelmatig in haar video’s verschijnen. Waar die over gaan? Bijvoorbeeld dat Joe Biden seniel zou zijn en Donald Trump niet.

In een ander filmpje interviewt Myra haar twee tienerdochters: „Dan denk ik, oké, als jullie in een zwart gezin waren opgegroeid hadden jullie meer te maken gehad met racisme. Maar wat zegt dat over de zwarte gemeenschap? Dat zegt niet iets over de blanke gemeenschap.”

Haar tienerdochters haken meteen in. Bijna ingestudeerd klinkt het: „Zoals Ben Shapiro zegt, als je het zwarte kind uit de zwarte gemeenschap haalt, komt het zwarte kind veel verder. Dus ligt het blijkbaar aan de zwarte gemeenschap.”

Terug naar de ‘Gerechtigheid voor Bas’-demonstratie. Bas is de jongeman die de week daarvoor werd vermoord, vermoedelijk door een jongeman met een (licht)getinte huidskleur, toen hij probeerde te voorkomen dat een horloge werd gestolen. Ik was van plan om met de demonstranten te praten. Zodat ik kon begrijpen wat hen drijft. Dialoog. Kloven dichten. U kent het wel.

Maar zover kwam het niet. Bij het Museumplein zag ik een stuk of vijftig deerniswekkende figuren staan. Met de meest verbeten, zelfingenomen gezichten, afschuwelijk lelijk gemaakt door een zure walm eromheen. Hun afkeer van de Black Lives Matter-beweging staken ze niet onder stoelen of banken. Het fanatisme droop er zo hard van af dat iets in me zei: vluchten. Wat ik vervolgens ook deed.

Ze stonden daar zogenaamd voor Bas. Maar de familie van Bas had duidelijk aangegeven daar geen behoefte aan te hebben, te „betreuren dat de dood van Bas gebruikt wordt voor deze demonstratie”. Dat interesseerde Myra en haar aanhang dus niks. Want niet Bas, niet mensenlevens, maar hun weerzin over het feit dat de moord op een zwarte man de wereld in beweging bracht, is wat hen drijft.

De aanhang fantaseert ook openlijk over moord op Nederlandse politici omdat ze ‘verraders’ zijn. Opgejut door Geert Wilders die inmiddels spreekt over Marokkanen in Nederland als ‘kolonisten’. En aangemoedigd door Thierry Baudet, die allianties aan het smeden is in de meest duistere krochten van ons land. Daar waar zich de ultra-radicale fundamentalisten van Civitas Christiana bevinden en viruswaanzinnigen die Covid-19 een hoax vinden.

Afgelopen donderdag trokken dezelfde types naar de Tweede Kamer. Ze gingen Kamerleden belagen en intimideren, stenen gooien naar de politie en eisen dat de regering vertrekt. „Satanisten! Satanisten! Deep state!” riepen ze er nog bij.

Tot deze week ging ik altijd in gesprek met dit soort lui. Omdat ik dacht dat dat de druk van de ketel zou halen. Dat ze op andere gedachten zouden komen. Nu pas snap ik dat ik het mis had. De mensen op het Museumplein en die tekeergingen bij de Kamer willen helemaal geen gesprek. Ze willen letterlijk een burgeroorlog.

Bij deze mensen zie ik agressie, intense domheid, egoïsme en natuurlijk telkens weer dat gehuil dat ze niet gehoord worden, terwijl ze slechts zwarte mensen haten en politici willen vermoorden. Dit sop is de kool niet waard.

Hoort u hier enige teleurstelling doorklinken, of zelfs dedain? Dat klopt. Wat onze democratie dan wel beschermt tegen deze lui weet ik niet, maar van mijn naïeve inspanningen om in gesprek te blijven kunt u alvast de volgende les leren: met mensen die uit zijn op vernietiging valt niet te redeneren. Integendeel. Met een gesprek neem je ze te serieus, en elke vorm van legitimatie maakt ze stoutmoediger.

Zihni Özdil is historicus.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 augustus 2020