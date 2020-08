Foutje bedankt!

Dus de vrouw van Pieter Omtzigt kreeg een bedankje van het bestuur van het CDA voor het feit dat ze bij die transparante lijsttrekkersverkiezingen op de uiteindelijke winnaar Hugo de Jonge had gestemd. Is dat niet iets te transparant? Dat het partijbestuur precies weet wie op wie gestemd heeft. Gotspe van de eeuw. En Hugo weet het natuurlijk inmiddels ook. Hij gaat daar op een zondagmiddagje eens lekker voor zitten. Ik hoor Wit-Rusland, ruik Kremlin en proef Noord-Korea.

Wat deed Wopke? En voor wie koos de vrouw van Wopke? En wat stemde het altijd opgeruimde Volendamse pannenkoekenvrouwtje Mona, die door haar kleutercampagne zelf voortijdig moest afhaken? En heeft Sybrand echt op hem gestemd? Of heeft hij dat alleen maar voor de bühne geroepen? Nog belangrijker: wat stemde zijn eigen mevrouw De Jonge? Koos zij misschien stiekem voor Pieter zoals de vrouw van Pieter in het geniep voor Hugo koos? Waarom deed de vrouw van Pieter dat eigenlijk? Raakt ze koortsig opgewonden door die aanstellerige stadse schoenen van de minister? Valt ze al een tijdje voor het gemak waarmee hij samen met Mark de persconferenties over corona geeft? Of deed ze het uit liefde? Dat ze haar veel te hardwerkende Pieter vaker thuis wil hebben? Denk dat mevrouw Omtzigt dat nu sowieso wel wil. Zeker nadat Pieter donderdag belaagd is door een zootje coronawaanzinnigen. Testen, die idioten. En niet alleen op Covid-19.

Gister keek ik nog eens goed naar die treurige foto van meneer en mevrouw Omtzigt, vlak na de verkiezingsuitslag genomen. Pieter kijkt niet als een boer met kiespijn, maar ziet eruit alsof hij zojuist zonder verdoving zijn hele bek heeft laten trekken door een blinde kaakchirurg met een tremor. Daarbij staat hij met het lulligste bosje bloemen ooit in zijn knuistje. Die ruiker is zelfde ochtend door voorzitter Rutger Ploum nog even snel bij een benzinepomp gescoord. Mevrouw Omtzigt staat op die foto naast haar bedroefde echtgenoot, maar is er met haar droomhoofd duidelijk niet helemaal bij. Ze wandelt in gedachten met een hitsig jong rugbyteam over een tropisch eiland en is van plan om twee jaar weg te blijven uit de spruitjeslucht van die benauwde partij. En Pieter weet dat ze dat droomt. Je ziet het aan hem. Zijn partijleiderschap was de laatste strohalm om zijn huwelijk te redden. Daarom wil hij nu een gedegen onderzoek naar die in zijn ogen corrupte verkiezingsuitslag.

Of zal het onfortuinlijke bedankje inderdaad een computerfout zijn geweest? Dat ze weer eens bezuinigd hebben op de verkeerde dingen? Dat ze de online-verkiezingen te goedkoop hadden uitbesteed aan een of andere zuinige Zeeuwse nerd met twee linkerogen. Het iets te enthousiaste vmbo-neefje van Ank Bijleveld. Dit is niet door een professional gebeurd. In dat geval vind ik het wel weer heerlijk. De Nederlandse politiek ten voeten uit. Een partij die door zijn eigen krenterigheid volledig naar de kloten gaat. Want het CDA-bootje staat volgens kenners op het punt van kapseizen. Ze staan met man en macht te pompen.

Over bootjes gesproken: zal onze vorst deze zomer een beetje genoten hebben van zijn nieuwe speedbootje van twee miljoen euro? Heeft hij het speeltje mee naar zijn Griekse vakantiestulpje genomen of ligt het kreng in Muiden eenzaam weg te roesten? Volgens een wederzijdse kennis is het bootje inmiddels in de Griekse wateren en is het vooral een zogenaamd vluchtbootje. Alex moet er mee weg kunnen als het eng wordt. Als er werkelijk gevaar dreigt. Voorbeeld? De buurman van de koninklijke familie is de heer Poetin. Daar hebben Max en hij in 2014 al eens een omstreden biertje mee gedronken, in Sotsji. En dat was geen succes. Dat biertje moet nu worden voorkomen. Hoewel? Een zelfgetapte goudgele rakker durft Alex nog wel. Het wordt pas eng als Poetin zijn kop boven de heg uitsteekt en vraagt: „Kopje thee?”

Dan rent hij naar zijn bootje.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 augustus 2020