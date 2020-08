Directeur Belgische luchthavenpolitie legt functie neer na schandaal

De directeur van de Belgische luchtvaartpolitie, Danny Elst, legt zijn functie neer vanwege het politie-optreden op de Brusselse luchthaven van Charleroi in 2018 waarbij een verwarde Slovaakse reiziger omkwam. Dat melden Belgische media zaterdag. Het is de tweede hooggeplaatste politieman die vanwege het schandaal het veld ruimt.

Elst is overgeplaatst, momenteel loopt intern onderzoek naar de kwestie. Eerder besloot de nummer twee van de Belgische politie, André Desenfants, al tijdelijk een stap opzij te zetten vanwege de kwestie. Desenfants zegt zelf de beelden nooit gezien te hebben, Elst was vermoedelijk wel op de hoogte van het voorval.

Drie jaar geleden kwam Elst ook onder vuur te liggen. Toen bleek er bij de dienst repatriëringen, waar hij ook aan het hoofd van staat, ook sprake te zijn van wantoestanden. Medewerkers hadden bij het bezoek aan andere landen prostituees bezocht, en zich daarbij schuldig gemaakt aan onzedelijk gedrag en drankmisbruik.

Video

De vrouw van het slachtoffer, Jozef Chovanec, bracht eerder deze week een video naar buiten waarop te zien is dat haar man verward gedrag vertoonde in de cel. De drie agenten traden vervolgens binnen om hem in bedwang te houden. Daarbij sloegen ze een deken om hem heen en pasten ze minutenlang ook een nekklem toe. Een vrouwelijke agent doet daarbij de Hitlergroet.

Ook kreeg Chovanec een kalmeringsmiddel toegediend, maar hij kreeg een hartstilstand en overleed later. De advocaat van de politiemensen houdt vol dat zij niets verkeerd hebben gedaan en dat hun optreden niet heeft geleid tot de dood van de man. Belgische politici reageerden geschokt op de beelden en eisten opheldering.