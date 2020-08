'Vier op tien hulpverleners vaker agressief benaderd sinds coronamaatregelen'

Hulpverleners zien de agressie tegen hen toenemen nu de coronamaatregelen nageleefd moeten worden. Vier op de tien respondenten in een onderzoek dat vakbond CNV zaterdag publiceerde, zegt vaker op een agressieve manier benaderd te worden door patiënten, cliënten of omstanders. 15 procent geeft aan vaker te maken hebben met fysiek geweld zoals duwen, spugen of slaan.

CNV zette de enquête uit onder 1.150 leden die werken in de publieke sector. Het gaat dan onder anderen over zorgmedewerkers, ambulancepersoneel, beveiligers en mensen die in het gevangeniswezen of openbaar vervoer werken. Volgens zeven op de tien van hen hebben mensen een korter lontje door de coronacrisis. Ze vragen bijvoorbeeld om een agressieve manier om tekst en uitleg over coronaregels, houden zich expres niet aan de anderhalvemeterregel of weigeren mondkapjes op te doen waar dat wel verplicht is, zoals in het openbaar vervoer.

Bijna een derde van de geënquêteerde werknemers zegt zich geregeld geïntimideerd te voelen tijdens de uitoefening van zijn of haar baan. Ruim een op de vijf vindt dat werkgevers te weinig maatregelen nemen tegen mogelijke agressie. Zij zouden bijvoorbeeld meer moeten doen om ervoor te zorgen dat patiënten, cliënten of omstanders voldoende afstand nemen. In het onderzoek zegt 8 procent zelfs te overwegen een overstap te maken naar een andere sector vanwege de toegenomen spanningen.