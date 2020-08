Zo vergroot je je veerkracht

Wereldwijd trekken psychologen aan de bel. De huidige crisis leidt tot een scherpe stijging op het gebied van depressie, stress en burn-out. De vraag is dus niet alleen: hoe blijf je lichamelijk en economisch gezond, maar ook: hoe blijf je geestelijk overeind?

Het vermogen om goed om te gaan met tegenslag, wordt in de psychologie resilience genoemd; veerkracht. En het goede nieuws is: dit kun je trainen. Volgens de handboeken in mijn kast en volgens de APA, de Amerikaanse beroepsvereniging van psychologen, zijn dit de belangrijkste tips voor meer veerkracht.

1. Verbinding

Goede relaties beschermen tegen psychologische problemen. Maar relaties ontstaan en floreren niet vanzelf. Reserveer daarom in deze periode bewust extra tijd voor je dierbaren. Help daarnaast anderen waar je kunt en durf ook zelf om hulp te vragen.

Wat ook effectief is volgens onderzoekers: onderdeel zijn van een groep. Of je nu een online leesclubje start op je werk of vrijwilliger wordt bij een lokale hulporganisatie, voor veel mensen blijkt het lidmaatschap van een groep bij te dragen aan hun veerkracht.

2. Welzijn

Dit kan verschillende vormen aannemen. Allereerst is het belangrijk om lichamelijk fit te blijven. Door te bewegen (elke dag een half uurtje) en voldoende te slapen (volwassenen: 7 tot 9 uren, op vaste tijden).

Daarnaast is er ruim bewijs dat allerlei ‘mindful’ activiteiten ook je veerkracht vergroten. Zoals het bijhouden van een dagboek, mediteren, bidden, overdenken waar je dankbaar voor bent. Wat juist niet werkt, maar wel verleidelijk is: de stress van een crisis proberen te dempen met alcohol en drugs.

3. Betekenis

Verrassend inzicht: andere mensen helpen is een effectieve manier om zelf goed door een crisis te komen. Waarom? Helpen geeft je dagen inhoud, het vergroot je gevoel van eigenwaarde, het draagt bij aan goede relaties én het geeft je domweg minder gelegenheid om te piekeren over je eigen problemen.

Ook nuttig: aan de slag gaan met wat wél mogelijk is. Het stellen van praktische, haalbare doelen en daar vervolgens lekker aan werken, blijkt goed voor de menselijke geest. Wat bij veel mensen ook de veerkracht versterkt: zelf zoeken naar de zin in een crisis. Door op een rijtje te zetten hoe je er persoonlijk van leert en groeit.

4. Gezond denken

Wat je volgens psychologen vooral niet moet doen, is de ernst van een crisis overdrijven. Wie alleen nog maar een toekomst kan zien vol rampspoed en ellende, verliest zijn vermogen om terug te veren en te werken aan oplossingen. Gezonder is het om je te realiseren dat tegenslag en verandering nu eenmaal onderdeel zijn van het leven en dat er altijd iets is dat je tóch kunt beïnvloeden (al zou het slechts gaan om je eigen gedachten). Wat ook helpt: positieve lessen trekken uit je eigen verleden. Hoe heb je de vorige keer ook alweer die tegenslag overleefd?

Als ik deze adviezen lees, dan komen er twee gedachten bij me op. Eén: eigenlijk zijn dit best voor de hand liggende, eenvoudige ideeën. En twee: alleen erover lezen is – helaas, helaas – niet genoeg. Hup Tiggelaar, aan de slag.

Ben Tiggelaar schrijft wekelijks over persoonlijk leiderschap, werk en management.