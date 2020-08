Grieks-Turks machtsspel kan escaleren

De Turkse kapitein Ismail Kinik stuurt zijn boot langs de onzichtbare zeegrens tussen de westkust van Turkije en het meest oostelijke eilandje van Griekenland. We zijn vertrokken uit de Turkse badplaats Kas. Twee kilometer verderop liggen de pastelkleurige huizen van Kastellorizo, en het rode kasteel dat het Griekse eiland zijn naam geeft. Daarvoor zijn enkele onbewoonde rotseilandjes te zien.

Normaal varen er veerboten tussen Kas en Kastellorizo, en dobberen er plezierboten op zee met zonnende toeristen. Maar de veerdienst is opgeschort vanwege corona. En sinds Turkije vorige week begon met proefboringen ten zuiden van Kastellorizo, wat leidde tot een gevaarlijke confrontatie tussen de Turkse en Griekse marine, varen er oorlogsschepen door de nauwe zeestraat.

„Na het laatste eilandje moeten we omkeren”, zegt Kinik, een kleine, magere man met ingevallen wangen, die de boot behendig door de schuimende golven en verraderlijke stroming stuurt. „Dichter bij Kastellorizo kunnen we niet komen. Anders krijgen we de Turkse kustwacht op ons dak. Kijk, ze houden ons goed in de smiezen.” In de verte ligt een fregat met een oranje speedboot.

De Turken zijn op hun hoede omdat er onlangs een Turkse plezierboot is onderschept door de Griekse kustwacht. „De Grieken kwamen dreigend aangevaren, met getrokken geweren”, vertelt Kinik. „Ze schreeuwden tegen de bemanning. De toeristen schrokken en vluchtten naar binnen. Sindsdien blijven de meeste boten uit de buurt van Kastellorizo.”

Zodra we het laatste rotseilandje passeren, komt de speedboot van de kustwacht op hoge snelheid op ons af. Kinik gooit het roer om, maneuvreert de boot rond het eilandje, en koerst weer aan op Kas. „De kustwacht wil voorkomen dat we in de problemen komen, of problemen creëren”, zegt hij. De speedboot is uit het zicht verdwenen. Een waarschuwing was genoeg.

Indamming voorkomen

Kastellorizo is het brandpunt van een geopolitiek steekspel met hoge inzet: de exploitatie van gasvelden die zijn gevonden in het oosten van de Middellandse Zee. Egypte, Israël, (Grieks) Cyprus en Griekenland hebben het plan om hun gas in Egyptische fabrieken te verwerken en via een pijpleiding naar Europa te vervoeren. Het Italiaanse energiebedrijf Eni en het Franse Total hebben de leiding over de exploitatie.

Maar dit plan laat de bestaande Turkse pijpleidingen buiten beschouwing en trekt een streep door de Turkse ambities om uit te groeien tot een regionale energiehub. Om de indamming te doorbreken claimt Turkije zijn eigen zeegrenzen, zoals in het akkoord dat het in december sloot met de Libische regering in Tripoli. En het zet die claims kracht bij door onderzoeksschepen te sturen.

Vorige week begon het onderzoeksschip Oruç Reis met proefboringen ten zuiden van Kastellorizo. Dit leidde tot een stand-off tussen de Turkse en Griekse marine. Bij een confrontatie tussen een Turks oorlogsschip en een Grieks fregat zou het Turkse schip een groot gat hebben opgelopen.

De situatie kan makkelijk uitlopen op een internationaal conflict. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Frankrijk stuurde vorige week oorlogsschepen naar de betwiste wateren rond Kastellorizo. Ook Egypte en Israël, die regelmatig marineoefeningen houden met Griekenland, scharen zich achter Athene. Frankrijk en Egypte zijn in Libië al verwikkeld in een conflict met Turkije.

In Kas is de sfeer ontspannen. De terrassen zitten wel vol met toeristen, voornamelijk uit Turkije. Het stadje geldt als een bohemienvakantieoord waar veel hoogopgeleide jonge Turken op afkomen. Sommigen hebben tentjes neergezet in de heuvels rond het oude amfitheater. ’s Ochtends gaan ze naar yoga, ’s avonds gaan ze uit. Het wapengekletter op zee lijkt hier ver weg.

Inwoners van Kas vrezen dat aan de rust een eind komt als de spanningen escaleren. Maar ze geloven niet dat dit zal gebeuren. „De situatie is erg surrealistisch”, zegt Sevket Demirci, de rondbuikige oud-politieman van Kas die nu een visrestaurant runt aan de haven. Hij houdt contact met vrienden in Kastellorizo via appjes en telefoontjes. „Het is vooral een drama voor de mensen op het eiland. Zij hebben geen economie, zij hebben niets.”

Geopolitiek machtsspel

Door zijn geïsoleerde ligging, 2 kilometer van de Turkse kust en 580 kilometer van het Griekse vasteland, speelt het eilandje een cruciale rol in het geopolitieke machtsspel. „Tien jaar geleden voorspelde ik al dat de vondst van gas rond Cyprus zou leiden tot een geopolitieke probleem waar wij ook last van zouden krijgen”, zegt Erdal Hacivelioglu, een lokale historicus in Kas die enkele boeken schreef over de regio. Hij zit voor zijn elektronicazaak aan een laag tafeltje, waarop hij Ottomaanse boeken, kaarten en oude foto’s van Kastellorizo heeft uitgestald.

In de Ottomaanse tijd was het eiland een bloeiende handelspost met ruim tienduizend inwoners in het oosten van de Middellandse Zee, de laatste stop op weg naar Cyprus. Maar na de uitvinding van het stoomschip begon het eiland zijn economische waarde te verliezen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het zwaar gebombardeerd.

In 1947 werd Kastellorizo onderdeel van Griekenland via het Vredesverdrag van Parijs. Turkije deed niet mee aan dat verdrag en heeft de Griekse claim op een exclusieve economische zone van 40.000 vierkante kilometer rond Kastellorizo nooit erkend. Want dit zou zijn eigen zone halveren. Dat vinden de Turken te gortig voor een eilandje van twaalf vierkante kilometer met vijfhonderd inwoners dat grotendeels afhankelijk is van Kas voor de aanvoer van goederen. „We hebben ze zelfs geholpen toen ze na de financiële crisis een paar maanden geen pensioen kregen”, zegt oud-politieman Demirci.

De economie van Kastellorizo draait vooral op Turkse en internationale toeristen die vanuit Kas een dagje naar het eiland gaan. Er zijn slechts vijftig kamers op het eiland. De onderlinge banden zijn hecht. De inwoners van Kastellorizo komen normaal elke vrijdag naar de markt in Kas en hebben een rekening bij de buurtwinkel.

Eerst de priester, toen het volk

Tot de jaren negentig was er nauwelijks contact tussen het eiland en het vasteland, behalve de gebruikelijke smokkel van koffie en sigaretten. Maar nadat het toerisme zich begon te ontwikkelen, en er een veerdienst kwam, verbeterden de relaties. „Eilandbewoners kwamen naar Kas om te shoppen. Eerst de priester, daarna volgde de bevolking.”

Er volgden zelfs enkele huwelijken tussen mensen uit Kastellorizo en Kas. In 2012 trouwde de Griek Tsikos Magiafis met Hurigül Bakirci, de dochter van een restauranteigenaar. „We werden voorgesteld door een gezamenlijke vriend”, zegt Bakirci-Magiafis over de telefoon vanaf Kastellorizo. „Een paar maanden later werd ons huwelijk voltrokken op het Griekse consulaat in Istanbul.”

Het stel heeft een restaurant op Kastellorizo dat Saint George Beach heet. „De zaken gingen de afgelopen jaren erg goed, mede dankzij de mensen uit Kas”, zegt Bakirci-Magiafis. „80 procent van de toeristen komt uit Turkije. Ik organiseer bruiloften voor mensen uit Ankara en Istanbul. Nu is de situatie erg slecht, iedereen is failliet.”

De meeste bezoekers en benodigdheden voor het restaurant kwamen uit Kas. Nu de veerboot niet meer gaat, moeten ze van het Griekse eiland Rhodos komen, 127 kilometer verderop. „Ik kan nog maar 80 procent van de producten vinden”, zegt Bakirci- Magiafis. „En niet alles is vers. Vrienden uit Kas komen ’s avonds ook niet meer voor een hapje eten en een glas ouzo. Dat mooie en makkelijke leven is verdwenen.”

Een politieke oplossing lijkt ver weg. Beide staatshoofden stellen vergaande eisen en staan in eigen land onder grote publieke druk om niet in te binden. Een oplossing is alleen mogelijk als alle landen in de regio om de tafel gaan zitten en bereid zijn in te leveren. Dit wordt bemoeilijkt doordat Turkije met veel van die landen slechte relaties heeft.

„We hebben geen problemen met de Grieken op Kastellorizo, maar wel met de Griekse regering”, zegt oud-politieman Demirci. „Die claimt alles. Ik snap de Griekse premier Mitsotakis niet. Als hij een economische zone van twaalf mijl claimt, dan ligt zelfs mijn huis in Griekenland.”

