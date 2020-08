‘We krijgen de kans om de schade te beperken”, zegt Loes. Ze klinkt zo blij dat Bruno zich ineens realiseert dat zijn vrouw de laatste tijd niet bepaald vrolijk was.

„Welke schade heb je het over?” vraagt Bruno. Hij houdt Ollie hoog boven zijn hoofd en lacht om diens geschater.

„Ik heb het over jouw interview waardoor iedereen denkt dat ik met een racist ben getrouwd. Kun je Ollie weer even op de grond zetten? Hij vindt het niet leuk meer”.

„Een racist? Ach nee, joh. Hè, Ollie?” Hij houdt het kind nog steeds in de lucht. „Mensen zijn veel minder met ons bezig dan je denkt”.

„Nancy, die jou interviewde, zou naar Suriname gaan voor een lezing aan de universiteit van Paramaribo, maar dat gaat vanwege corona niet door. Ze zou ook nog gaan reizen met een vriendin, en ze heeft haar appartement al voor een maand onderverhuurd. We waren aan het lunchen met een paar collega’s en studenten en ze vertelde dat. Ze dacht dat ze wel bij haar vader terecht kon, maar die is kwetsbaar en wil haar nu niet in huis hebben. Ik bood haar onze logeerkamer aan. En je gelooft het niet, maar die accepteerde ze! Ze komt vanavond. Ik ben zo blij dat ik dit gebaar kan maken! Yoekie zat er ook bij, die zal het verder wel rondbazuinen. Zo is je naam weer gezuiverd”.

Bruno laat Ollie zakken. „Wat? Een maand? In de logeerkamer?” Hij laat dat ‘naam gezuiverd’ passeren. „Hoezo overleg je zoiets niet eerst? Kun je dat nog terugdraaien? Verzin maar wat. Zeg maar dat ik een akelig hoestje heb”. Hij kucht diep in zijn keel. Loes kijkt hem vuil aan en verdwijnt met de Swiffer naar de logeerkamer.

Dit keer draagt Nancy een strak fietsbroekje met een zwarte lange blazer. Ze komt met twee koffers en heeft iets in cadeaupapier onder de arm.

Ze begroeten elkaar stijfjes. Nancy zegt ze dat ze veel complimenten heeft gekregen over het stuk. „Men vond het interessant”, zegt ze.

„Interessant”, herhaalt Bruno. Loes en Nancy kijken hem aan, maar meer tekst heeft hij niet. Meteen is de woonkamer een krachtenveld met polen die elkaar afstoten en aantrekken. Loes wijst haar de logeerkamer en Bruno hoort zijn vrouw zeggen dat ze erg heeft moeten wennen aan het wonen buitenaf, dat het nooit haar idee was, maar dat het ook voordelen heeft. Een van de voordelen is dat hier zoveel hemel is. Alle andere voordelen kun je tegen iets wegstrepen.

De rest van de avond houdt Loes het gesprek gaande en schenkt wijn in. Ze drinken alle drie te snel. De wijn raakt Loes harder omdat ze vanwege Ollie amper drinkt. De hoeken van de kamer worden donker. Na haar tweede glas gaat Loes piano spelen en zingt erbij in de hoop dat Bruno en Nancy mee gaan zingen, wat ze niet doen, wat had ze gedacht? Loes houdt ermee op en gaat naast Nancy op de bank zitten. „Mijn man is een doemdenker”, zegt ze vertrouwelijk tegen haar. „Een zwartkijker. Een sombermans. Hij denkt dat de aarde verschroeit en vervolgens overstroomd raakt. Maar mij maakt hij niet bang”.

„Opwarming”, hoont Nancy. Ze steekt haar glas omhoog. „Op het hele jaar zomer!”

Loes giechelt. „Op het hele jaar zomer!”