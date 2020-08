Vergeet het Colosseum – graaf eens een Romeinse akker op

Wie vanuit Rome over de Via Appia naar het zuiden rijdt en na een kilometer of zestig zijn auto aan de kant zet en uitstapt, ziet niks. Nou ja, niet niks, maar in ieder geval niks bijzonders: een nauwelijks glooiend terrein waarop landbouw wordt bedreven. Van de Romeinse geschiedenis van dit gebied is behalve de Via Appia geen spoor meer te bekennen: nergens restanten van tempels, fraaie landhuizen of andere vormen van bewoning. En toch zijn archeologen Gijs Tol en Tymon de Haas hier al een decennium aan het werk – én hebben ze er bevindingen gedaan die bestaande ideeën over het leven op het Romeinse platteland op losse schroeven hebben gezet.

We spreken elkaar via Teams over hun meest recente publicatie, in maart dit jaar in het tijdschrift Geoarcheology. In dit artikel zetten ze een nieuwe methode uiteen om ‘verborgen landschappen’ te onderzoeken. Daarvoor gebruiken ze niet alleen de traditionele manier van veldonderzoek, de veldverkenning, maar kijken ze ook ín de bodem met behulp van geomagnetische apparatuur en grondboringen. De Haas werkt bij de Universiteit Leiden, terwijl Tol meepraat vanuit Australië, waar hij een aanstelling heeft aan de universiteit van Melbourne. „Ik heb alle tijd, want we zitten hier weer in een lockdown.”

Het werk van De Haas en Tol is onderdeel van een langlopend archeologisch project in het gebied waar de Pontijnse moerassen lagen totdat Mussolini ze in de jaren dertig van de vorige eeuw liet droogleggen. Veertig jaar later begonnen archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen, waar Tol en De Haas hun loopbaan begonnen, hier met opgravingen in de voor-Romeinse stad Satricum.

Sindsdien zijn de onderzoekers verder het gebied ingetrokken, en in het laatste decennium hebben Tol en De Haas vooral gewerkt rond de Via Appia Antica, de weg die in de late vierde eeuw voor Christus werd aangelegd tussen Rome en Capua. Aanvankelijk werd er vooral gewerkt op twee pleisterplaatsen langs deze weg, Ad Medias en Forum Appii, maar vanuit deze plekken verkennen ze nu het omliggende platteland. Tol: „Er speelt zich in rurale landschappen veel meer af dan je aan het oppervlak kunt zien.”

Team archeologen tijdens een intensieve veldverkenning.

„De basis is nog altijd de veldverkenning”, legt De Haas uit. „Een groep mensen loopt met een onderlinge afstand van tien meter over een stuk omgeploegde grond en kijkt naar beneden: wat is daar te zien aan archeologisch materiaal?” Tol: „We vinden meestal dakpannen en scherven aardewerk, maar soms ook stukjes marmer of een muntje. Als we een concentratie van dit soort materiaal vinden, noemen we dat een site. Daar gaan we verder onderzoeken.”

Het gaat dan om flinke hoeveelheden, zegt De Haas. „In de buurt van de pleisterplaatsen praat je over duizenden scherven. Dan moet je op een gegeven moment besluiten de dakpannen te laten liggen, anders blijf je lopen met zakken materiaal. Op de plekken waar boerderijen hebben gestaan, gaat het ook nog altijd om honderden objecten.”

Een kar met tien sensoren

Op zo’n plek waar het bestaan van een boerderij wordt vermoed, gaat een geomagnetische grondverkenner aan de slag: een kar met een apparaat dat met tien sensoren variaties in het aardmagnetisch veld registreert. Tol: „Een stuk aarde heeft in principe een gelijkmatig magnetisch veld, tenzij er door de natuur of mensenhanden is ingegrepen in het landschap. De afwijkingen die we zo vinden, vertellen ons iets over wat er op een plek in het verleden is gebeurd.”

Het gebied in de buurt van Ad Medias blijkt al vroeg te zijn ontgonnen, zegt De Haas. „Omdat het hier moerassig was, kunnen we dat zien aan de pogingen tot drainage die zijn gedaan. We vonden onder de grond afwateringssloten, verbindingskanalen en zelfs een groot kanaal dat parallel loopt aan de Via Appia en afwatert in de zee. Het patroon van deze ontwateringswerken leert ons ook iets over de verkaveling in dit gebied.”

Het lijkt erop dat de boeren het hier snel voor gezien hielden Tymon de Haas archeoloog

Over deze typisch Romeinse verkaveling, centuratio genoemd, publiceerde De Haas al in 2016 in het Journal of Archaeological Science: Reports. „Het blijkt dat al aan het eind van de vierde eeuw voor Christus kolonisten naar dit gebied zijn gekomen om er te gaan boeren. Dat is vroeg in het bestaan van de Republiek: Rome was toen nog volop bezig de rest van Italië onder controle te krijgen.”

In het pilotproject waarover De Haas en Tol dit voorjaar publiceerden, boorden ze ook nog op tientallen plekken in de sloten en kanalen om de verschillende bodemlagen te kunnen analyseren met behulp van koolstofdatering. De Haas: „Daaraan zien we dat veel sloten al na ruim een eeuw weer dichtslibden. Het lijkt er dus op dat de boeren het op deze plek relatief snel voor gezien hielden. Misschien was het te moeilijk het land te draineren, of kwam er door de Romeinse expansie elders land bij dat zich makkelijker liet bebouwen. Dat gaan we middels aanvullend veldwerk verder onderzoeken.”

Geen arme sloebers

Het bodemmateriaal met zijn botanische resten dat boven de grond komt, vertelt, in combinatie met het soort aardewerk dat wordt aangetroffen ook iets over de gewassen die Romeinse boeren hier verbouwden, zegt Tol. „Dat is veelal graan geweest. Bij elk boerderijtje vonden we wel één of twee dolia, grote opslagcontainers. Dat laat zien dat de boeren hier een surplus produceerden en deel uitmaakten van een handelsnetwerk. Het is interessant om te kijken of in dit drooggelegde gebied ook wijn werd verbouwd. We weten dat ze iets noordelijker, bij Forum Appii, de lievelingswijn van keizer Augustus maakten: vinum setinum.”

Booronderzoek in Romeinse sloten en kanalen met Via Appia op de achtergrond.

Het grondige onderzoek van de bodem in dit voormalige moerasgebied leert dat de boeren die hier werkten geen arme sloebers waren, zegt De Haas. „Zo’n één à anderhalve eeuw hebben ze het hier best goed gedaan. Dat merk je aan het aardewerk dat we vonden, relatief luxe serviesgoed. Daarna treedt het verval in: boerderijen worden verlaten, sloten slibben dicht, verkaveling verdwijnt.”

Dit is het moment – in de tweede en eerste eeuw voor Christus – dat er sporen van schaalvergroting te zien zijn, zegt Tol. „Het lijkt erop dat er villae rusticae ontstaan, wat grotere landhuizen met akkers en weiden eromheen. Die werden vaak door slaven bewerkt.”

Deze bevinding sluit aan bij een theorie die lang algemeen geaccepteerd is: de Romeinse expansie zorgde ervoor dat er steeds meer kleine boeren het leger in moesten, waardoor hun land een makkelijke prooi werd voor grootgrondeigenaren. Wie zijn diensttijd overleefde, belandde daarna in het lompenproletariaat van de hoofdstad. De Haas: „Maar dat is niet hele verhaal, blijkt uit veldverkenningen die we eerder hebben gedaan in het gebied aan de rand van de moerassen, waar het minder drassig was. Dichter bij zee en richting de bergen zien we ook in latere fases nog kleine boerderijen, die soms zelfs tot diep in de keizertijd in gebruik zijn geweest. Het beeld van de dominantie van door slaven bewerkte plantages, zoals dat uit de geschreven bronnen naar voren komt, moet waarschijnlijk worden genuanceerd.”

Scherven gevonden tijdens een veldverkenning op een Romeinse boerderij in de Pontijnse moerassen.

Dat is het mooie aan het onderzoek naar dit soort verborgen landschappen, zegt Tol. „Veel mensen denken bij archeologie aan het graf van Toetanchamon of de schat van Troje, maar de meeste mensen behoorden vroeger natuurlijk niet tot de elite én woonden niet in de stad. Van de inwoners van het Romeinse Rijk verbleef zo’n 80 tot 90 procent op het platteland. Hier werd het geld verdiend waarmee Rome en andere steden konden worden gebouwd en verfraaid, terwijl de plattelandsbevolking in de bronnen nauwelijks aan bod komt. En als er over hen geschreven wordt, is het vaak op een neerbuigende toon. De Romeinse Jantje en Pietje verdienen het dat er ook naar hún leven onderzoek wordt gedaan. Daar willen we dan ook mee doorgaan. We hebben in tien jaar tijd zo’n 8 vierkante kilometer bestudeerd van een verkaveld gebied van 120 vierkante kilometer, dus we kunnen nog wel even vooruit.”