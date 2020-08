Van Highsmith tot Vogels

‘Heb jij De dood van Murat Idrissi van Tommy Wieringa nog niet gelezen?” vroeg een collega mij naar aanleiding van mijn vorige column over de boeken van Wieringa en Sander Kollaard, die ik in mijn vakantie had gelezen.

Ik begreep dat ik mezelf in zijn ogen tekort had gedaan en zette me aan het lezen. Het is een novelle over twee jonge Marokkaans-Nederlandse vrouwen die zich laten overhalen een jonge Marokkaan in hun auto naar Nederland te smokkelen. Met noodlottige gevolgen. Ik vond het een meesterlijke novelle: invoelbaar en beklemmend. Het deed me met zijn rauwe, thrillerachtige impact aan The Postman Always Rings Twice van James Cain denken, hoewel dat een heel andere thematiek heeft. Cain schreef over een fatale liefde, Wieringa over een fatale poging tot migratie. Beide zijn compacte boeken in een gedreven, bijtende stijl, die het drama iets onontkoombaars geeft. Alleen het begin bij Wieringa is minder goed – dat is een proloog die niet echt noodzakelijk was. Bij Cain zit je meteen midden in het verhaal: „They threw me off the hay truck about noon.”

Had ik misschien ook nog literatuur van vrouwen gelezen, vroegen enkele lezeressen. Natuurlijk! Ik zou het niet durven laten. Ik koos de roman Carol van Patricia Highsmith en het verhaal De vader van Artenio van Frida Vogels.

Waarom Carol? De gelijknamige verfilming ervan maakte vijf jaar geleden veel indruk op me. Dat boek móest ik ooit lezen, ook al hoorde het niet tot het genre van de thrillers waarmee Highsmith terecht beroemd is geworden. Tegenwoordig wordt ze nauwelijks meer gelezen, althans, in Nederland; onbegrijpelijk, want haar boeken zijn nog steeds zeer leesbaar.

Carol heeft een autobiografisch uitgangspunt: de verliefdheid die Highsmith overviel toen ze als tijdelijke verkoopster in een New-Yorks warenhuis een blonde vrouwelijke klant in een bontjas ontmoette. Ze begon thuis meteen aan een verhaal dat zou uitgroeien tot haar tweede roman. Haar uitgever wilde het niet hebben, ze publiceerde het in 1952 elders onder pseudoniem en de titel The Price of Salt. Een jaar later werden er een miljoen exemplaren van verkocht. Het is een mooie roman over een grote liefde, bedreigd door een jaloerse mannelijke minnaar die de vriendin van Carol stalkt. Het heeft een gelukkig einde – in tegenstelling tot de vele lesbische verhoudingen in Highsmith’ eigen leven.

Frida Vogels schreef in De vader van Artenio haar herinneringen op aan haar Italiaanse schoonvader Salvatore De Matteis, ogenschijnlijk een eenvoudige wijnbouwer, maar in werkelijkheid een intelligente, belezen man. Hij werd geminacht door zijn aangetrouwde familie, maar Vogels vatte een grote sympathie voor hem op. In haar onversierde stijl schetst ze hem als een geestverwant en zo bejegende ze hem ook. Van de weeromstuit vertelde hij haar steeds meer „en zo kreeg ik verhalen te horen die zelfs zijn vrouw nog nooit had gehoord”.

Vogels schreef haar verhaal in verschillende tijdvakken, het middelste deel al in 1969, het eerste deel in 2016. Ze schreef het in het Italiaans en maakte er voor haar Italiaanse familie in eigen beheer een boekje van, dat ze nu met toevoegingen zelf in het Nederlands vertaald heeft.

Zo is het goed – het zou jammer zijn als het in de familie was gebleven.