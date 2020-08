Voor het Concertgebouworkest is het wonderlijke nieuwe coronaconcertseizoen ’20-’21 deze week begonnen. Er zijn geen series, geen pauzes, alleen korte concerten, deels ander repertoire. Drankjes mogen, staande ovaties niet. Maar toch: er klinkt muziek, er wordt weer gespeeld. Je zag musici op het podium én mensen in de zaal zitten stralen. We zijn er weer; kom maar op, herfst.

De aftrap deed donderdag dirigent François-Xavier Roth op een besloten concert voor sponsoren en bezoekers die betalingen van afgezegde concerten omzetten in donaties. Roth staat bekend om de vernieuwende en detailrijke opnames met zijn eigen (flexibel authentieke) orkest Les Siècles, en is daarnaast steeds gezochter als gastdirigent. Ook bij het Concertgebouworkest was hij de laatste twee seizoenen al een aantal maal te gast.

Voor deze week stond hij al ‘voor corona’ op de rol, mét Beethovens Derde symfonie (‘Eroica’).

Wel nieuw en zelfs in één maand gecomponeerd is WHO, WHAT, WHERE, WHEN, WHY? van componist Jacob ter Veldhuis (ofwel JacobTV): een aantrekkelijk kort stuk voor orkest in grote bezetting. Hoewel de titel lijkt te verwijzen naar de grondslagen van de journalistiek, klinkt het werk eerder als een titanenstrijd tussen hoop en noodlot. Uitzonderlijk mooi is het lamento waarmee concertmeester Liviu Prunaru opent en dat uitwaaiert tot een Wim Kan in herinnering roepend („Weet u wat nog gevoeliger is dan een viool? Twee violen.”) duet met tweede violist Henk Rubingh. Maar de broosheid is van korte duur: donderslagen overrompelen bruusk de kwetsbaarheid. Omdat Ter Veldhuis de mogelijkheden van het orkest volop benut, biedt zijn stuk precies waarnaar de luisteraar dorst na concertarme maanden: een opwindende, tumultueuze reis door een afwisselend klanklandschap.

Allrounder

Dirigent Roth is een uitgesproken allrounder: sterk in eigentijdse én oude muziek. Aan zijn aanpak (en de orkestopstelling) in Beethoven hoorde je zijn affiniteit met Nikolaus Harnoncourt af: een snel, ademloos ‘Allegro con brio’ – waarbij de drive soms even ten koste ging van de transparantie. Daarna was de ‘Marcia funebre’ juist opvallend zacht, met de bassen nauwelijks hoorbaar brommend (maar juist daardoor toch opvallend) achteraan. Het ‘Scherzo’ snorde als een motortje, de ‘Finale’ zat vol contrasten en kamermuzikale schoonheid.

Hoofdgedachte: in een uur kun je veel overdenken, horen en beleven. Voor de longlist van coronanoviteiten die mogen blijven, is het concert-van-één-uur zeker kandidaat. Volgende week gaat het seizoen verder met Andris Nelsons in Rachmaninoffs Tweede symfonie.

Klassiek Kon. Concertgebouworkest o.l.v. François-Xavier Roth. Werken van Beethoven en Jacob ter Veldhuis. Gehoord: 20/8, Concertgebouw, Amsterdam. Herh: 23/8, aldaar. Livestream: 23/8, 21.15, via Facebook, YouTube en concertgebouworkest.nl ●●●●●