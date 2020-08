Tienduizenden mensen ontvluchten bosbranden Californië, zes doden

Tienduizenden inwoners van het noorden van de Amerikaanse staat Californië zijn de afgelopen dagen geëvacueerd vanwege de hevige bosbranden die het gebied teisteren. Zes mensen zijn tot nu toe omgekomen door het snel verspreidende vuur, schrijft persbureau Reuters vrijdag.

De tientallen branden woeden voornamelijk in de wijde omgeving van de stad San Francisco. Het vermoeden is dat ze eerder deze week zijn ontstaan door blikseminslagen. De getroffen regio kampt met ernstige droogte ten gevolge van een hittegolf.

Verschroeid

Een gebied grofweg ter grootte van de provincie Flevoland is inmiddels verschroeid door de branden. Honderden huizen en andere gebouwen zijn in vlammen opgegaan. De evacuatie van de inwoners wordt bemoeilijkt door de coronauitbraak, waardoor de ontheemden eigenlijk niet in grote getallen bij elkaar mogen komen.

Californië wordt regelmatig geteisterd door bosbranden. Door droogte die volgens wetenschappers deels een gevolg is van klimaatverandering, komen die de afgelopen jaren steeds vaker voor.

Vooral 2018 was door bosbranden een bijzonder destructief en dodelijk jaar voor de Amerikaanse staat. Het gebied dat toen verwoest werd door vuur is drie keer zo groot als het getroffen gebied nu. Meer dan honderd mensen kwamen destijds om het leven. De schade van de branden in dat jaar wordt geschat op 3,5 miljard dollar.