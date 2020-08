Deze zijn altijd lekker, of het nu snikheet is of koud. Omdat iedere oven anders is, is het verstandig om de cakejes in de gaten te houden terwijl ze garen in de oven, zodat u zeker weet dat ze goed zijn wanneer u ze eruit haalt. De aangegeven gaartijd is dus slechts een indicatie.

Smelt de boter in een pan op halfhoog vuur. Halveer het vanillestokje in de lengte en schraap met de punt van een mes het merg eruit. Klop in de kom van een staande mixer de eieren met de fijne kristalsuiker, honing en het vanillemerg licht en luchtig. Zeef de bloem en het bakpoeder en spatel het voorzichtig door het eimengsel. Roer de gesmolten boter en de geraspte schil van één citroen erdoor. Laat het beslag een nacht in de koelkast rusten. Verwarm de oven voor tot 200 graden. Vet een madeleinevorm in met boter en bestuif hem dun met bloem. Schep in iedere holte een eetlepel beslag en let hierbij op dat je de holtes niet helemaal vult. Bak de madeleines drie minuten in de voorverwarmde oven, draai de oven uit en laat de madeleines nog vijf minuten staan in de oven zodat ze goudbruin en luchtig worden. Bestrooi ze met de geraspte schil van de overgebleven citroen.

VOOR 20 STUKS: 125 g boter 1 vanillestokje 3 eieren 125 g fijne kristalsuiker 20 g (1 el) honing 125 g bloem 1 ¼ tl bakpoeder geraspte schil van 2 biologische citroenen Big Mamma Big Mamma’s Cucina Popolare Good Cook 380 blz. € 35,00

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 augustus 2020