Russische oppositieleider Navalny mag naar Duitsland

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny mag van zijn artsen naar Duitsland worden gebracht, meldt persbureau Reuters. Navalny ligt sinds donderdag in coma in een ziekenhuis in het Russische Omsk. Volgens zijn aanhangers en huisarts is hij mogelijk vergiftigd.

Het ziekenhuis weigerde in eerste instantie toestemming te geven voor het vervoer naar Duitsland, maar een van zijn artsen heeft nu gezegd dat het ziekenhuis kan assisteren bij het transport van Navalny naar het vliegveld. Dat zal naar verwachting binnen enkele uren gebeuren.

Vanuit Duitsland is vrijdagochtend een medisch vliegtuig naar Omsk gestuurd om de kritische oppositieleider op te halen, maar zijn artsen stelden urenlang dat zijn toestand niet stabiel genoeg was om hem te vervoeren. Het ziekenhuis ontkent dat Navalny vergiftigd is; hij zou lijden aan een stofwisselingsziekte.

Mogelijk gif in bekertje thee

Familieleden van de oppositiepoliticus wilden dat hij snel naar Berlijn zou worden overgebracht om te onderzoeken of het vermoeden klopt dat hij vergiftigd is. Zijn vrouw Yulia schreef daartoe een brief naar het Kremlin met het verzoek Navalny toestemming te verlenen het land te verlaten. Aanhangers van de oppositieleider zeiden te vrezen dat het transport dermate lang vertraagd zou worden dat niet meer te achterhalen zou zijn of hij vergiftigd is en zo ja, waarmee.

Navalny werd donderdagochtend onwel in een vliegtuig op weg naar Moskou. Volgens zijn woordvoerder Kira Jarmysj moet iemand iets in zijn bekertje thee hebben gedaan. Zijn vliegtuig maakte een noodlanding in Omsk, zodat Navalny snel naar een ziekenhuis kon worden gebracht.