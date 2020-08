Ook oud-kandidaat Keijzer wil opheldering over CDA-verkiezing

Ook Mona Keijzer wil meer duidelijkheid over de manier waarop de digitale lijsttrekkersverkiezing van het CDA is verlopen. De voormalige kandidaat-lijsttrekker heeft haar partij vrijdag om tekst en uitleg gevraagd. Ze schaart zich daarmee achter verliezend kandidaat Pieter Omtzigt, die donderdag in een radio-interview vraagtekens zette bij de manier waarop is gestemd. Het CDA stelt dat het onderzoek naar de verkiezingsprocedure al is afgerond en dat er geen onregelmatigheden zijn aangetroffen.

Tegenover de NOS laat Keijzer vrijdag weten dat ze vindt dat er geen enkele twijfel zou moeten bestaan over de manier waarop de verkiezing is verlopen en dat het bestuur „verstandig moet kijken hoe er een einde aan de discussie kan worden gemaakt”. Daarbij voegde Keijzer toe niet aan de uitslag van de verkiezingen te twijfelen.

Stem op De Jonge

Omtzigt verloor de digitale leiderschapsverkiezingen half juli nipt van minister de Jonge. De twee behaalden respectievelijk 49,3 en 50,7 procent van de stemmen - een absoluut verschil van 258 stemmen.

De CDA-lijsttrekkersverkiezing raakte deze week in opspraak toen bleek dat Omtzigts vrouw Ayfer Koç, die op haar man had gestemd, een automatisch bedankje kreeg voor haar stem op Hugo de Jonge. Naast de klacht van Koç ontving het partijbestuur nog vijf vergelijkbare klachten over de stemming.

Het CDA stelde een onderzoek in en maakte pas nadat er publiciteit over kwam bekend dat ICT’ers noch een betrokken notaris fouten hebben kunnen ontdekken in het computersysteem en de stemprocedure. Hoe het kon gebeuren dat Koç de verkeerde naam in beeld kreeg, werd niet uitgelegd. Omtzigt zei donderdag te wachten op een verklaring van het partijbestuur over wat er is gebeurd bij de stemming.

Een CDA-woordvoerder laat vrijdag echter weten achter de eerdere verklaring te blijven staan, die stelt dat de uitslag geldig is en dat er geen onregelmatigheden zijn aangetroffen. Hij zegt dat er geen aanvullende verklaring op handen is.