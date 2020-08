Ondanks extra maatregelen krijgt Amsterdam het virus niet onder controle

Nee, besmettingen zijn er nog niet geweest bij zalencentrum Sky Palace in Amsterdam-Osdorp. „En dat willen we natuurlijk graag zo houden”, zegt Aynur Felik, die er de boekingen doet.

Sky Palace is het soort zaal waarvan er alleen in dit hoekje van Nieuw-West al vier te vinden zijn: ruim, glanzende vloer, kandelaars, lange rijen witte tafels en stoelen. In normale tijden zijn hier „tien tot vijftien” evenementen per maand, zegt Felik – vooral bruiloften van Amsterdammers met een Turkse achtergrond.

Ze doen er bij Sky Palace alles aan om die feesten coronaproof te laten verlopen, zegt Felik. Maximaal vier gasten per tafel, personeel met mondkapjes op, bezoekers die bij de ingang verplicht een verklaring tekenen dat ze geen Covid-19-verschijnselen hebben. Er is een ‘veiligheidscoördinator’ en een bewaker. „We grijpen ook echt in als mensen geen afstand houden. Bij een aantal feesten hebben we de muziek stopgezet en gezegd: als jullie je niet aan de regels houden, is het afgelopen.”

Het is hard werken, zo’n bruiloft in coronatijd: de gasten zijn vrolijk en uitbundig en dan is een omhelzing zo gebeurd. „Het wordt in de Turkse cultuur toch als een beetje respectloos gezien als je elkaar niet fysiek begroet.”

Lees ook: ‘Keepersgeluk’ in noorden is uitgewerkt

Amsterdam is nu de ‘coronahoofdstad’ van Nederland: er vinden op dit moment ruim drie keer zoveel besmettingen plaats als in de rest van het land. Burgemeester Femke Halsema kondigde deze week opnieuw strengere maatregelen aan, met name in het toezicht op de horeca en feesten thuis. Zo kunnen cafés nu na één waarschuwing al worden gesloten.

Waarom doet Amsterdam het zo slecht vergeleken met de rest van het land? De hoofdstad is krap en dichtbevolkt, er wonen veel jonge mensen die graag een „een feestje bouwen”, in de woorden van Halsema. En er komen deze zomer ook weer hordes dagjesmensen en toeristen op de stad af, die zich – aldus Halsema – „weinig aan onze situatie gelegen laten liggen”.

Stampvol

Tijdens de hitte van de afgelopen weken dromden jongeren samen op zwemsteigers, in parken en op het water – met drank, muziek en complete maling aan de anderhalvemeterregel. Op de Wallen, tijdens de lockdown nog uitgestorven, is het iedere avond stampvol. Van de bezoekers aan het Red Light District houdt slechts 20 procent zich aan de daar geldende mondkapjesplicht, zo vertelde de directeur van de Amsterdamse GGD afgelopen donderdag aan de gemeenteraad.

Lees ook: De preken werken niet meer en de polarisatie groeit

Burgemeester Halsema heeft de afgelopen maanden allerlei extra maatregelen afgekondigd tegen de verspreiding van het virus, met name in de binnenstad: een mondkapjesplicht op drukke plekken, voetgangers die in nauwe straten op het fietspad mogen lopen, populaire aanmeerplekken die tot verboden vaargebied zijn verklaard. Tegen horeca die de regels overtreedt of een bron is van besmetting, wordt snel opgetreden: vrijdag moesten opnieuw twee cafés gedwongen hun deuren sluiten. Warenhuis de Bijenkorf is tijdelijk dicht.

Maar onderhand zijn de maatregelen wel zo’n beetje „uitgeput”, aldus Halsema. Elke volgende stap zal ingrijpend zijn voor bewoners en „economische ravage” tot gevolg hebben, zo waarschuwde ze deze week. Een nieuwe, plaatselijke lockdown sluit ze niet uit.

En dan ligt de hoogste besmettingsgraad nog niet eens in het centrum, waar de bezoekers zich hoofdzakelijk ophouden. De meeste nieuwe coronagevallen komen uit stadsdeel Nieuw-West. Vorige week werden daar per 10.000 inwoners 10,4 besmettingen geconstateerd, aldus de GGD. In de binnenstad lag dit cijfer op 7,6 en landelijk op 2,3. In werkelijkheid ligt het aantal besmettingen in Nieuw-West vermoedelijk nog hoger, omdat de testbereidheid in het stadsdeel volgens de GGD laag is.

Een belangrijke bron van besmettingen zijn huwelijksfeesten zoals je die bij Sky Palace kunt vieren. Van de 35 ‘clusters’ die de GGD nu in Amsterdam heeft vastgesteld, zijn er acht terug te leiden tot een bruiloft. Een groot partycentrum in Nieuw-West moest daarom al tijdelijk zijn deuren sluiten. Halsema overweegt extra toezicht op zalen en een meldplicht voor feesten vanaf honderd personen.

Maar of dat helpt? Aynur Felik van Sky Palace denkt van niet. Zeker, de bruiloften vormen een risico. Maar de meeste besmettingen, zegt ze, vinden plaats vóór het feest. „Dat proberen we ook aan de GGD uit te leggen. Turkse bruiloften beginnen al een paar dagen van tevoren, met familiebijeenkomsten en hennafeestjes. Bij die gelegenheden wordt echt geen afstand gehouden.”

Felik wijst naar buiten, waar vijf vrouwen uit een klein autootje stappen en bij de concurrerende feestzaal naar binnen gaan. „Kijk, daar begint het al mee. Ik acht de kans heel klein dat zij allemaal familie zijn van elkaar.”

NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 augustus 2020