Sleutel tot normalisering verhoudingen tussen OM en advocaten ligt bij de rechtbank

Beangstigend, niet magistratelijk, gevaarzettend en onfatsoenlijk. Het zijn zomaar wat kwalificaties naar aanleiding van het nieuws over het observeren van advocaten Leon van Kleef en Nico Meijering tijdens een reis naar Dubai. Dit gebeurde na een tip dat de twee advocaten in de zomer van 2019 daar een ontmoeting zouden hebben met Ridouan Taghi, op dat moment de meest gezochte crimineel van Nederland.

Advocaten geschaduwd in onderzoek Taghi, advocatuur bezorgd

Voor de actie was in de ogen van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie geen bijzondere toestemming nodig. Ook achteraf vond het OM het niet nodig om de advocaten in te lichten of ten overstaan van de rechter verantwoording af te leggen in de strafzaak tegen Taghi en zijn medeverdachten.

Die opstelling vindt Bart Swier niet magistratelijk. „Het OM had het basale fatsoen moeten hebben dit zelf te melden aan de betrokken advocaten. Swier is bestuurslid van de Amsterdamse Orde van Advocaten. „Dit is vanzelfsprekend een bijzondere opsporingsactie die toestemming behoeft van het College van procureurs-generaal.” Naast de hoogste baas van het OM had ook de deken van de Orde van Advocaten moeten worden geïnformeerd. „Daarmee zorg je dat er achteraf verantwoording kan worden afgelegd, politiek en juridisch.”

‘Politiestaat dreigt’

Dat dit allemaal niet is gebeurd en het toch in de publiciteit komt, is te danken aan goed speurwerk van AD-journalisten die vrijdagochtend het nieuws brachten over de observatie van advocaten Van Kleef en Meijering. Daaruit blijkt dat het OM nooit van plan is geweest om deze bijzondere opsporingsmethode te openbaren, stelt Jeroen Soeteman. Het baart hem als advocaat en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten zorgen. „We dreigen van een rechtsstaat af te glijden naar een politiestaat als het OM over dit soort bijzondere acties geen verantwoording af wil leggen op de plek waar het hoort: het strafdossier.”

De harde woorden moeten worden gezien in het licht van het maatschappelijk klimaat waarin het begrip voor de rol van advocaten afneemt. „Advocaten worden steeds vaker vereenzelvigd met hun cliënt. Ik hoef uw rechtbank niet uit te leggen hoe levensgevaarlijk dat is”, stelde Max den Blanken vorige week, die in de strafzaak Marengo een van de medeverdachten van Taghi bijstaat. In Marengo spelen grote belangen: het gaat om zes liquidaties en een serie pogingen daartoe of voorbereidingen daarvan. Een aantal van de zeventien verdachten hangt levenslang boven het hoofd. In het opsporingsverzoek heeft kroongetuige Nabil B. een cruciale rol gespeeld.

Verharding criminele milieu

Dat na het onthullen van zijn kroongetuigedeal eerst een van de broers van Nabil B. is vermoord en daarna ook nog zijn advocaat Derk Wiersum, is tekenend voor de verharding binnen het criminele milieu waar de belangen steeds groter worden door de internationale positie van Nederland bij de distributie van cocaïne. En daarmee ook voor het maatschappelijk belang van de strafzaak: deze zaak gaat allang niet meer over moord en doodslag in de onderwereld maar ook over de maatschappelijke gevolgen van politieke keuzes omtrent het Nederlandse drugsbeleid.

Het maakt de Marengozaak tot de meest uitzonderlijke strafzaak van de afgelopen eeuw, die een grote druk legt op de rechters. Voor hen waren de woorden van Den Blanken nadat een van zijn collega-advocaten in de ogen van Den Blanken niet correct werd bejegend door een van de rechters. Dat gebeurde allemaal tijdens een serie tumultueus verlopen tussentijdse zittingen waarin het OM een aantal advocaten wegzette als boodschappenjongens van de onderwereld die te pas en te onpas informatie delen en hand-en-spandiensten verrichten.

De beschuldigingen worden op dit moment bekeken door de lokale afdelingen van de Orde van Advocaten in Amsterdam en Utrecht.

Wantrouwen tegen OM

Gezien het beroep dat het OM doet op de dekens van de Orde van Advocaten, is Bart Swier verbaasd over de wijze waarop het OM zelf omgaat met het observeren van advocaten. „Het OM schetst eerst een pikzwart beeld van advocaten als booschappenjongens om dan zelf allesbehalve magistratelijk om te gaan met zo’n bijzondere opsporingsactie. Daar maakt je het de Orde van Advocaten niet makkelijker mee.”

Jeroen Soeteman trekt een soortgelijke conclusie. „Ik ben trots op het functioneren van onze rechtsstaat. Maar het gaat wel fout als het OM rechten van verdachten en advocaten zonder toetsing terzijde schuift. Dat tast het onderlinge vertrouwen aan tussen officieren van justitie en advocaten dat nodig is om een complexe strafzaak als Marengo tot een goed einde te brengen.”

Sven Brinkhoff, als hoogleraar strafrecht verbonden aan de Open Universiteit, onderschrijft de stelling van Soeteman. „Door de formalistische opstelling van het OM wordt het gegroeide wantrouwen door het Openbaar Ministerie niet weggenomen”, aldus Brinkhoff. „Juist in dit soort hele grote strafzaken worden de fundamenten van onze rechtsstaat getoetst. Dan moet juist het OM zich bewijzen en transparant opereren.”

Sleutel bij de rechtbank

Nu ook de leiding van het Openbaar Ministerie vrijdagmiddag stelde dat het observeren van de twee advocaten gerechtvaardigd was gezien de maatschappelijke belangen in het opsporingsonderzoek naar Taghi, ligt de sleutel voor een normalisering van de verhoudingen tussen OM en verdediging bij de rechtbank. Complicerende factor is dat Nico Meijering afgelopen week twee onderzoeksrechters heeft gewraakt omdat zijn cliënt Mo Razzouki meent dat de onderzoeksrechters vooringenomen zijn ten opzicht van hem.

Die wraking wordt pas behandeld na donderdag. Dan gaat de rechtbank in de Marengozaak verder met het behandelen van verzoeken van de verdediging. In een schriftelijke reactie liet Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi, weten dat het OM met het observeren van de twee advocaten „nationale en internationale regelgeving heeft genegeerd” en zich bovendien „heeft willen onttrekken aan rechterlijke controle”. Volgens Weski is het tijd dat het OM zich verantwoordt voor haar handelen in de zaak-Marengo. „Dat vereist”, aldus Weski, „wel een kritische, onafhankelijke en vooral moedige rechter.”