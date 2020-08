Morrel niet aan de waterschappen: ze doen het prima

Het waterschap is een oude Nederlandse bestuursvorm die gebaseerd is op een systeem van functionele democratie. Dat betekent dat vier belanghebbende partijen bij goed waterbeheer in het waterschap zijn vertegenwoordigd, te weten de burgers, de boeren, de bedrijven en de natuurbeheerders. Het alom geroemde Nederlandse poldermodel komt hier vandaan. In het waterschapsbestuur worden de vertegenwoordigers van drie van de vier belanghebbenden (boeren, bedrijven en natuurbeheerders, gezamenlijk de zogeheten ‘geborgde zetels’) gekozen via een sollicitatieprocedure.

Jan Coppes, voormalig lid algemeen bestuur waterschap Vallei en Veluwe

Die functionele democratische bestuursvorm moet volgens GroenLinks plaats maken voor een algemene democratie. Met het wetsvoorstel ‘Democratisering Waterschappen’ wil de partij die geborgde zetels afschaffen.

Misleidend

Volgens GroenLinks krijgen waterschappen in de toekomst steeds meer met bredere maatschappelijke thema’s te maken. Daarom zou het waterschapsbestuur democratischer moet worden. Nu houden waterschappen zich al sinds jaar en dag bezig met maatschappelijke thema’s bezig, rond klimaatverandering bijvoorbeeld, dus daarvoor hoeft de bestuursvorm niet te worden veranderd.

Dat het wetsvoorstel ‘Democratisering Waterschappen’ heet, suggereert dat het waterschap niet democratisch is. Dat is een misleidende voorstelling van zaken. Nederland kent verschillende democratische bestuursvormen.

Participatie

Het waterschap is een belangengroependemocratie met participatie van belanghebbenden. Dit in tegenstelling tot het rijk, de provincies en de gemeenten, die een algemene democratie zijn. De ene democratische bestuursvorm is niet per se democratischer dan de andere. Het gaat er in de eerste plaats om welke democratische bestuursvorm het meest geëigend is voor de taken van een organisatie.

De functionele democratie heeft bewezen prima geschikt te zijn voor de huidige en toekomstige taken van de waterschappen. Niet alleen op technisch vlak, maar ook op organisatorisch gebied zijn de Nederlandse waterschappen een voorbeeld voor vele landen hoe om te gaan met waterbeheer.

Relatie met water

Zo hebben de waterschappen met het oog op klimaatverandering het programma ‘Ruimte voor de Rivier’ uitgevoerd, dat Nederland tot 2050 moet vrijwaren van overstromingen ten gevolge van opwarming van de aarde. En in het kader van de energietransitie zullen de meeste waterschappen tegen 2025 energieneutraal zijn, onder meer door programma’s van energieterugwinning uit afvalwater en duurzame energieopwekking op hun terreinen. Waterschappen dragen ook bij aan de circulaire economie door grondstoffen terug te winnen op hun zuiveringsinstallaties. Door de waterschappen wordt bovendien een groot aantal natuur- en recreatieprojecten medegefinancierd, waarbij de enige voorwaarde is dat er een relatie is met water.

De Adviescommissie Water heeft destijds in haar advies over de geborgde zetels geconstateerd dat de wijze van benoeming van deze vertegenwoordigers een garantie voor kwaliteit is.

De vertegenwoordigers van de vierde belanghebbende (burgers) worden sinds 2008 gekozen via algemene verkiezingen. Voor die tijd ging dat via individuele kandidaatstelling. Overigens zorgen de gezamenlijke geborgde zetels voor 30 tot 35 procent van de belastingopbrengsten van het waterschap. Uitgaande van het waterschapsprincipe ‘belang-betaling-zeggenschap’ zijn ze eigenlijk dus nog ondervertegenwoordigd in het bestuur.

De suggestie is: waterschap is niet zo democratisch

Bij het wetsvoorstel Democratisering Waterschappen gaat het in wezen dus niet om het democratischer maken van de waterschappen, maar om de fundamentele keuze voor een functionele democratie of een algemene democratie als bestuursvorm voor de waterschappen.

De waterschappen zijn verder dan de provincies en gemeenten als het gaat om de aanpak van de genoemde maatschappelijke opgaven. Dat komt omdat hun functionele democratische bestuursvorm erop gericht is te focussen op waterbeheer en daarbij de belangen van de belanghebbenden zo goed mogelijk te dienen. Bij de algemene democratievorm van de provincies en gemeenten moeten vele uiteenlopende belangen tegen elkaar afgewogen worden. Daar is de algemene democratie beter geschikt voor, maar dat kost ook meer tijd.

De waterschappen staan kortom uitstekend opgesteld voor hun toekomstige uitdagingen. Dat hebben ze in de loop van de tijd wel bewezen. In plaats van de bestuursvorm af te schaffen zou te overwegen zijn om de vertegenwoordigers van de burgers ook via sollicitatie te benoemen. Met het oog op de toekomst is het waterschap gebaat bij kwaliteit en professionaliteit van de bestuurders.

Verschillende commissies hebben nu al geadviseerd over de geborgde zetels, de een pleit voor handhaving, de andere voor afschaffing. Wanneer houden we nu eens op met deze marginale discussie? Waarom veranderen wat goed functioneert?