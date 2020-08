Er waren zomers dat de hypermarché echt als een uitje voelde. Al die straten vol schaaldieren en verse vis, een kilometer aan kazen, vierhonderdtachtig smaken olijfolie…! De mondkapjesplicht heeft inkopen doen weer gereduceerd tot een klusje waar je je schrap voor zet, en zo gauw mogelijk vanaf wilt zijn.

Drie naburige naties bezocht ik de afgelopen weken. Conclusie: de kapjesplicht trekt weer een scherpe lijn tussen het noodzakelijke kwaad (lokethandelingen, transacties, ov-reizen) en het plezieriger leven (dineren, zwemmen, drinken), terwijl de klassieke grens tussen otium en negotium, plezier en plicht, privé en werk, nu juist zo prettig poreus was geworden. De supermarkt als recreatiegebied.

Wil je zwemmen in een koel kratermeertje in de Vulkaan-Eifel, dan hoef je alleen bij een houten kassakeetje even je maskertje voor te houden. Dat je daarna contant afrekent en schouder aan schouder op het strandje ligt, deert niemand. Maskenpflicht is ingeburgerd als een sociale formaliteit.

Nederland beschouwt mondkapjesplicht openlijk als een placebo-experiment. Medische winst is er niet, rekende Jaap van Dissel voor. Muilkorf één week lang 200.000 homo sapiensjes, en je voorkomt één besmetting.

Ons experiment – in winkelstraten in Rotterdam en Amsterdam – onderzoekt een mogelijk psychologisch neveneffect: dat proefpersonen door die kapjes spontaan meer afstand houden. Kon je dit bewerkstelligen met een clownsneus, dan kregen die straten een strikte clownsneuzenplicht.

Het experiment is geslaagd, in die zin dat er geen hond meer komt. Betreffende Rotterdamse winkeliers merkten een omzetdaling van zeker 60 procent. Begrijpelijk. Zou het dorp verderop een hypermarché hebben zónder porte du masque obligatoire, dan was ik daar een luchtje gaan scheppen.

Concurrentievervalsing van overheidswege. Dat is wat we hier zien. Ondernemers trokken deze week aan de bel maar de gemeente weigert ze te compenseren. Best dapper. Een proef uitvoeren op een onvrijwillige doelgroep, toezien hoe die begint te spartelen, en dan standvastig blijven.

De vraag is alleen hoe valide deze resultaten kunnen zijn. Het lijkt te werken – rustigere straten – maar dit kan best een olievlekeffect zijn. Een werkelijk representatieve proefopstelling zou dit uitsluiten. Zo gaat dat buiten onze landsgrenzen: overal gelijke kappen, en dan nagaan wat de werkelijke invloed is op sociale distantie.

Bemoedigend zijn de resultaten niet. De besmettingen steigeren daar minstens even hard als in ons vrijgevochten blotewangenlandje, de controlegroep. Verrassend zijn de resultaten evenmin. De overgrote meerderheid van de besmettingen vindt immers thuis plaats, waar alleen smetangstigen en stukadoors mondmaskers dragen.

Er zijn twee opties. Of we maken er een volwaardig landelijk experiment van, en adopteren de sociale formaliteit van de buren. Of we kappen ermee, en krijgen de schemerzone terug tussen plicht en plezier.