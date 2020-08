Mannen in blauwe pakken, niet de artsen beslisten over Navalny

Het ziekenhuis voor medische spoedhulp nr. 1 in Omsk in Siberië, waar de Russische oppositieleider Aleksej Navalny in coma lag, was vrijdag het toneel van absurdistische taferelen.

Navalny’s vrouw Joelia, die wordt tegengehouden door bewakers als ze zich naar het bed van haar man wil begeven. Duitse artsen die in een geblindeerde auto worden afgevoerd, terwijl Navalny’s medewerkers ruw opzij worden gezet. Een politiemedewerker die melding maakt van een ‘zeer gevaarlijke stof’ die zou zijn aangetroffen, zonder dat ze vertelt om welke stof het gaat.

Terwijl een Duits ambulancevliegtuig klaar stond voor zijn evacuatie, weigerden Russische artsen urenlang om Navalny te laten gaan. Pas na een persoonlijke brief van Joelia Navalaja aan president Poetin, en de start van een procedure voor het Europese Hof in Straatsburg mocht de oppositieleider het land verlaten. Zaterdagochtend om zes uur zou de vlucht naar Berlijn vertrekken.

Navalny werd donderdagochtend onwel tijdens een vlucht van Tomsk naar Moskou. Nadat hij het bewustzijn verloor maakte het toestel een noodlanding in Omsk, een uur vliegen naar het westen.

Aleksej Navalny (44) is al meer dan een decennium de grootste uitdager van president Poetin. Zijn plotselinge ziekte heeft alle kenmerken van een aanslag, uitgevoerd door de Russische veiligheidsdiensten.

‘Ernstige vergiftiging’

Terwijl Navalny per ambulance naar het ziekenhuis werd overgebracht kreeg zijn geschrokken aanhang te horen dat alle symptomen wezen op een toxische stof. Persbureau Interfax meldde donderdag dat de artsen uitgingen van een „ernstige vergiftiging met een onbekende psychodysleptische stof” – medische taal voor bewustzijnsveranderende middelen als mdma en lsd. Het plaatsvervangend hoofd van het ziekenhuis, dokter Anatoli Kalinitetsjenko, liet weten dat de artsen vochten voor Navalny’s leven.

Die donderdag, zo liet Navalny’s rechterhand Ivan Zjdanov later weten, waren de contacten met de artsen nog redelijk goed. Dat veranderde naarmate steeds meer agenten en overheidsvertegenwoordigers zich kwamen melden in het ziekenhuis in Omsk. Navalny’s woordvoerder postte op vrijdag een foto op Twitter: in het het kantoor van ziekenhuisdirecteur Aleksandr Moerachovski zaten mannen in blauwe pakken – geen artsen, zo veel was duidelijk.

Op dat moment was er al een Duits vliegtuig geland op het vliegveld van Omsk om Navalny te evacueren naar Berlijn. Maar na twee uur vergaderen gaven de artsen in Omsk – aangevuld met toxicologen uit Moskou – geen toestemming voor het transport. Op donderdag hadden de artsen nog gezegd dat Navalny „stabiel was”. Vrijdagmiddag liet ziekenhuisdirecteur Moerachovski echter weten dat de oppositieleider niet stabiel genoeg was om te kunnen worden getransporteerd.

Van ‘vergiftiging’ spraken de artsen toen al niet meer. Directeur Moerachovski stelde dat de coma van Navalny was veroorzaakt door een storing in diens stofwisseling, om precies te zijn een plotseling gebrek aan suiker in zijn bloed.

De ‘zeer gevaarlijke stof’ die eerder naar verluidt was aangetroffen op Navalny’s lichaam was niet meer dan „industriële chemie” van het soort dat je ook in een plastic bekertje aantreft, alsus Moerachovski.

Twee uur later werden Duitse anesthesisten toegelaten tot Navalny. De Duitsers waren het met hen eens, zo lieten de Russische artsen weten: Navalny kon absoluut niet worden vervoerd. Volgens persbureau Reuters belde Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, met president Poetin om ‘ongerustheid’ kenbaar te maken. Kort daarna was in Omsk ineens alles anders. „De Russische autoriteiten melden dat ze overlegd hebben gepleegd met de Duitse artsen”, zo zei de Duistse ngo die de ambulancevlucht had geregeld. „Dat hij niet kan reizen klopt niet.”

Tien minuten later verschenen de Russische artsen opnieuw voor de pers: de situatie van Navalny was plotseling gestabiliseerd, en de politicus kon alsnog vertrekken.

Vrijwel niemand gelooft intussen dat de diagnose van het ziekenhuis in Omsk klopt. De stofwisselingsstoornis die de artsen hebben vastgesteld, zo tweette Navalny’s arts Anastasia Vasiljeva, is geen diagnose, maar een gevolg van de werkelijke medische oorzaak – vergiftiging. „Ze denken dat we idioten zijn.”

Een favoriet wapen

Al in Sovjettijden was vergiftiging een favoriet wapen van de Russische geheime dienst, en ook het Poetin-regime maakt gebruik van het stille moordwapen. De voormalige FSB-spion Aleksandr Litvinenko werd in 2006 in Londen vermoord met het radioactieve element Polononium. Sergej Skripal, ook een oud geheim-agent, werd in 2018 in Salisbury vergiftigd met het zenuwgif ‘novistsjok’. Omdat de aanslagen plaatsvonden binnen het Verenigd Koninkrijk werd het gif gedetecteerd en werden de Russische daders geïdentificeerd – maar niet veroordeeld. FSB-agent Andrej Loegovoj, die nog altijd wordt gezocht voor de moord op Litvinenko, zit al jaren in het Russiche parlement.

Misschien kan in Berlijn worden vastgesteld waardoor Navalny in coma is geraakt

Mogelijke gifaanslagen in Rusland werden nimmer opgehelderd. In 2004 werd de Russiche journaliste Anna Politkovksja onwel in het vliegtuig naar Tsjetsjenië. Vergiftiging werd nimmer bewezen omdat de artsen de bloed- en urinemonsters waren ‘kwijgeraakt’. Toen politicus Vladimir Kara-Moerza in 2017 voor de tweede keer in het ziekenhuis belandde, zeiden de artsen dat hij een overdosis antidepressiva had geslikt.

In 2018 belandde Pussy Riot-oprichter Pjotr Verzilov op de intensive care met vergiftigingsverschijnselen. Toen werd er überbaupt geen diagnose gesteld. Verzilov werd naar het Charité-ziekenhuis in Berlijn gevlogen. De behandelend arts daar liet weten dat het na zoveel dagen moeilijk was om vast te stellen welke stof er was gebruikt, maar dat Verzilov hoogstwaarschijnlijk was vergiftigd.

Autoriteiten hebben iets te verbergen

Misschien dat in Berlijn definitief kan worden vastgesteld waardoor Navalny in coma is geraakt. Maar dat de Russische autoriteiten iets te verbergen hebben was de afgelopen dagen maar al te duidelijk. Navalny’s arts werd niet toegelaten tot de oppositieleider en mocht geen bloed- of urinemonsters nemen. Zelfs Navalny’s vrouw werd aanvankelijk niet toegelaten tot haar man, omdat er zonder trouwboekje niet kon worden ‘vastgesteld’ dat zij de echtgenote was.

Vrijdagmorgen nog liet ziekenhuisdirecteur Moerachovski weten dat de Duitse artsen niet zomaal konden worden toegelaten tot de patiënt – niet zonder een berg papierwerk. En dan was er nog de zeer gevaarlijke stof die niet alleen een risico zou vormen voor Navalny, maar ook voor zijn omgeving. Volgens Navalny’s rechterhand Zjdanov had een politieagente laten weten dat de politicus alleen kon worden benaderd in beschermende pakken.

Dat alles wekt niet alleen de indruk van een cover-up, maar ook van grote paniek bij de Russische autoriteiten. En dat is meteen een belangrijke aanwijzing voor de directe betrokkenheid van het Kremlin. Navalny had veel vijanden, maar als een lokale gouverneur zich zou hebben vergrepen aan de oppositieleider, zou het Kremlin niet aarzelen om hem aan de schandpaal te nagelen. Lokale bestuurders hebben bovendien niet zomaar toegang tot geavanceerde gifstoffen, zoals de geheime diensten FSB en GROe.

Navalny lijdt voor zover bekend niet aan diabetes, maar de Kremlingezinde pers was eensgezind. Volgens de krant Kosomolskaja Pravda wilde hij afvallen en had hij zichzelf een streng dieet opgelegd. Volgens de krant heeft dit misschien geleid tot de coma. „Een schepje suiker” had het onheil kunnen voorkomen, tweette de directeur van propagandazender RT.

Het was de glamoureuze Cinema for Peace Foundation die de Russische oppositiepoliticus Aleksei Navalny vrijdag in Omsk hulp aanbood met een medisch uitgeruste privéjet. De ngo is bekend bij bezoekers van het filmfestival Berlinale. Financieel gevoed door privédonaties en het jaarlijkse liefdadigheidsgala, steunt de stichting onder andere films die het publieke debat kunnen beïnvloeden ten faveure van mensenrechten en humanitaire noodsituaties. De ngo werkte samen met geëngageerde acteurs als Angelina Jolie, Leonardo DiCaprio en George Clooney. De doelstellingen van de stichting komen allemaal samen in het hoofd van de 48-jarige activist en oprichter Jaka Bizilj. In de internationale commissie van de organisatie staan naast Hollywoodnamen als Susan Sarandon en Liza Minnelli ook mensenrechtenactivist en schaker Garry Kasparov en Vitali Klytsjko, de Oekraïense oud-politicus (en ex-bokser). Michail Gorbatsjov is erevoorzitter. Cinema for Peace rukte al eerder uit voor filmmakers in detentie. In 2018 slaagde de stichting erin om Pussy Riot-activist Pjotr Verzilov uit Rusland te evacueren. Hij lag met zware vergiftigingssymptomen in het ziekenhuis en is toen overgebracht naar hetzelfde Berlijnse ziekenhuis waar Navalny nu heengebracht zou worden. Het zou Verzilovs idee zijn om Navalny te helpen. Voor Cinema for Peace was de actie eerst vooral een „humanitair initiatief”, zei Bizilj tegen The New York Times. „Iemand helpen redden wiens leven in gevaar is. Maar nu lijkt het politiek te worden.”

