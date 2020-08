Lowlands: succesvol kampeerfestival waar trends floreren

Het begon aarzelend in 1993, met 7.000 bezoekers die voor 75 gulden aan de kassa een kaartje kochten, en een programma kregen met onder andere The Breeders, Rage Against The Machine en Urban Dance Squad. Op de poster van dit eerste Nederlandse driedaagse kampeerfestival, met de naam A Campingflight To Lowlands Paradise, stonden zeventien namen. In de jaren erna groeide Lowlands uit tot een reusachtig festijn. Elk jaar worden zo’n 150 optredens geprogrammeerd, voor inmiddels een kleine 70.000 mensen. Er is meer dan muziek. Moderne dans, cabaret, toneel, beeldende kunst en zelfs een keer een turner aan de ringen (Yuri van Gelder), trekken veel publiek.