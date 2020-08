Levenslang voor ‘Golden State Killer’ voor reeks verkrachtingen en moorden

De Amerikaanse massamoordenaar Joseph James DeAngelo (bekend als de Golden State Killer) is vrijdag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor dertien moorden en dertien verkrachtingen. Dat meldt persbureau AP. De voormalige politieagent heeft in juni bekend schuldig te zijn aan een reeks misdrijven die Californië teisterde in de jaren zeventig en tachtig.

De 74-jarige DeAngelo heeft ook bekend tientallen andere vrouwen te hebben aangerand of verkracht. De aanklachten van deze misdrijven zijn echter al verjaard, waardoor hij hiervoor niet meer veroordeeld kan worden. Volgens de openbaar aanklager heeft hij in totaal 87 slachtoffers gemaakt op 53 verschillende plekken.

Formeel is DeAngelo veroordeeld tot elf opvolgende levenslange gevangenisstraffen zonder kans op vervroegde vrijlating en vijftien levenslange gevangenisstraffen mét kans op vervroegde vrijlating en nog een losse, achtjarige celstraf. In praktijk betekent dit dat zeker is dat de 74-jarige zal sterven in gevangenschap. Zijn schuldbekentenis was onderdeel van een zogenoemde plea deal waarmee DeAngelo de doodstraf kon voorkomen.

De Golden State Killer pleegde tussen 1973 en 1986 tientallen woninginbraken, waarbij hij gemaskerd en bewapend was. Aanwezige vrouwen verkrachtte hij en de mannen bond hij vast. Als zijn slachtoffers zich verzetten, dreigde hij ze te vermoorden en in sommige gevallen deed hij dat. Decennialang was onbekend wie de massamoordenaar was. Na een groot dna-onderzoek kwam DeAngelo in beeld, waarop hij in 2018 werd gearresteerd.