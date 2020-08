‘Keepersgeluk’ in noorden is uitgewerkt

1 Wat is er in het noorden aan de hand?

De noordelijke provincies golden tot voor kort als nagenoeg ‘coronavrij’, maar daarin is verandering gekomen nu het aantal besmettingen de laatste weken in heel Nederland stijgt. In Groningen, Friesland en Drenthe zijn afgelopen week ruim 130 menen positief getest op het virus SARS-CoV-2. „Dit voorjaar hebben we wat keepersgeluk gehad: bij ons viel de voorjaarsvakantie vroeg en hadden we geen carnaval”, zegt Mark Dijkhuis, woordvoerder van de GGD Groningen. „Nu hebben we wat meer besmettingen. Die zien we onder meer bij mensen die terugkomen van vakantie. En in het asielzoekerscentrum in Delfzijl vonden we een cluster van 15 besmette personen.”

Dat brengt de teller voor Delfzijl op 22 gevallen. De noordelijke havenstad heeft daarmee nu meer besmettingen dan toen de grote coronagolf Nederland dit voorjaar in de ‘intelligente lockdown’ dwong.

Dat geldt voor meer gemeenten, zoals is te zien op de kaart. Daarin is aangegeven in welke week Nederlandse gemeenten hun besmettingspiek hebben gehad. Alle blauwe gemeenten hebben hun week met de meeste nieuwe gevallen gehad tijdens de eerste piek, ergens tussen week 12 (16 maart) en week 20 (tot 17 mei). In de rode gemeenten, zoals Delfzijl, waren juist daarna meer nieuwe besmettingen.

Rotterdam, Amsterdam en Bergen op Zoom zijn om die reden veelvuldig in het nieuws gekomen. Ook bijvoorbeeld Winterswijk, Amersfoort en Leeuwarden tellen nu meer nieuwe besmettingen. Al gaat het om kleine aantallen: in Amersfoort 50 gevallen erbij in twee weken, in Winterswijk slechts 7.

2 Is er sprake van een tweede golf?

Laat dit zien dat er nu sprake is van een tweede golf? Het is in elk geval niet dezelfde golf als dit voorjaar. Een bevestigd besmettingsgeval van nu is namelijk iets heel anders dan een bevestigd geval eind maart. Toen werden alleen de mensen getest die hoestten, kortademig waren en koorts hadden – en dus echt ziek waren. „We weten nu dat dit minder is dan 5 procent van de mensen die besmet zijn”, zegt woordvoerder Carin Boon van de RDOG Hollands Midden. Onder deze regionale GGD vallen onder meer Leiden en Gouda.

Sinds juni kan iedereen met klachten of vermoedens zich bij een teststraat melden. De drempel is dus veel lager. Naar schatting laat nu 10 procent van de besmettelijke personen zich testen. Voor een fictieve gemeente zou dat betekenen dat indien er in maart 40 gevallen werden geconstateerd, er op dat moment 760 niet-geteste besmettelijke mensen in die gemeente waren. Nu zou dat 10 positief getesten versus 90 niet-geteste virusdragers zijn.

Er zijn nu dus minder mensen die het virus bij zich dragen. Er zijn ook minder mensen die (erg) ziek worden. In Groningen bijvoorbeeld ligt nog niemand in het ziekenhuis. In de dichtbevolkte regio’s Hollands Midden en Haaglanden waren er vrijdag 26 ziekenhuispatiënten (tegen twee een maand geleden) en lagen vijf patiënten op de intensive care (was nul). „Het is vooral de stijging die ons zorgen baart”, zegt Boon. Als het in dit tempo doorgaat, „zitten we over twee, drie maanden op het aantal besmettingen dat we in maart-april hadden.”

Het RIVM maakt wekelijks een schatting van het aantal besmette mensen. Tijdens de piek konden ruwweg tussen de 200.000 en 350.000 mensen in Nederland een ander besmetten. Daarna nam dit snel af naar een bijna te verwaarlozen aantal eind juni.

Dat is gelukt doordat mensen zich heel goed aan de maatregelen hebben gehouden. De meeste mensen hielden afstand van elkaar, en ook wie hiertoe niet geneigd was, kreeg heel weinig gelegenheid om dicht bij een ander in de buurt te komen. „Als echt iedereen zich aan de maatregelen houdt, is corona binnen enkele maanden volledig uit ons land verdwenen”, zegt Carin Boon.

Doordat niet iedereen zich aan de regels houdt, kan het aantal besmettelijke personen nu weer oplopen. Maar een aanzienlijk deel houdt zich er wel aan, en daarom loopt de curve nu minder snel op dan in maart, tijdens het ‘oude normaal’. Toch zijn er nu weer rond de 50.000 besmettelijke mensen.

Om die reden voert de Veiligheidsregio Hollands Midden dan ook meerdere campagnes om mensen zich (meer) te laten houden aan de adviezen, zoals anderhalve meter afstand houden. Daarbij is er extra aandacht voor jongeren, die op dit moment koploper zijn bij de nieuwe besmettingen. In de stad Groningen heeft de GGD net een voorlichtingscampagne gedaan voor de studenten, zegt Dijkhuis: „Binnenkort doen we er een die is gericht op buitenlandse studenten.”

Twintigers en dertigers staan ook aan de bron van de besmettingen in Friesland. Een feestje in Dokkum heeft ook gezorgd voor besmettingen in Dantumadiel, doordat mensen in het cluster toch zijn gaan werken.

„Toch is het beeld van jongeren die er een potje van maken niet terecht”, zegt woordvoerder Marcel de Jong van GGD Friesland. „Als wij hun vragen om in thuisquarantaine te gaan, dan willen ze dat doorgaans best doen. Maar werkgevers zeggen dan nogal eens: negatief getest, geen klachten, kom maar werken. Dus er is best wat sociale druk op die jongeren om toch te komen.”

3 Het perspectief van de ziekenhuizen

Wat precies een tweede golf is, ligt dus aan hoe je ernaar kijkt. Gezien vanuit de Nederlandse ziekenhuizen ziet de situatie er misschien het zorgelijkst uit. Op het hoogtepunt van de crisis hadden 77 IC-afdelingen ten minste één Covid-19-patiënt. Na een gestage afname tot 14 (eind juli) is dat inmiddels alweer gestegen tot 33. Vanuit die invalshoek bekeken zitten we alweer op bijna de helft van het piekniveau.

