Kamervoorzitter Arib doet aangifte om belaging CDA’er Omtzigt

Voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib heeft vrijdag aangifte gedaan tegen de demonstranten die CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt donderdag hebben belaagd en bedreigd. Dat melden Trouw en persbureau ANP vrijdag. Arib noemt het gedrag „onbeschoft en onacceptabel”.

Donderdag demonstreerden tientallen mensen in Den Haag tegen de coronamaatregelen van het kabinet. Een groepje demonstranten besloot Omtzigt op te wachten bij het Kamergebouw. Zij volgden hem door de binnenstad, terwijl ze hem uitscholden en dreigementen uitten. Een van de demonstranten zei „ik zal je doodslaan” en noemde Omtzigt een „kankermongool”.

Enkele demonstranten belaagden donderdag in de buurt van de Tweede Kamer een aantal politie-agenten. Een agent raakte daarbij gewond, maar maakt het volgens de politie goed. Meerdere betogers werden opgepakt.

Premier Mark Rutte (VVD) heeft vrijdag ook gereageerd. Na afloop van de ministerraad noemde hij de dreigementen en het geweld onacceptabel. „Je blijft met je poten van andere personen af”, aldus de premier. „Als mensen kritiek hebben, gaan we ermee in gesprek. Maar wat je niet doet, wat je nooit gaat doen is een steen uit de straat halen en naar de politie gooien, of politici lastigvallen.”

Omtzigt zelf zegt veel steun en aardige berichtjes te hebben ontvangen. Hij zegt het gesprek aan te willen gaan met critici, maar benadrukt dat men hierbij respect voor elkaar moet tonen.

Een video van het incident is veelvuldig gedeeld op sociale media.

Wat een stelletje zuigers. Onbehoorlijk. En intimiderend. In naam der liefde NB. Bah. @PieterOmtzigt Complot asootjes vallen Pieter Omtzigt lastig. https://t.co/7KphaNPpku via @YouTube — Anne S. de Jong (@annesdejongd66) August 21, 2020