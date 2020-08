Bij het opruimen van allerlei papieren, foto’s en dergelijke kom ik ook een bijna 70 jaar oud Kabouter zakboekje tegen. Behalve allerlei aanwijzingen wat je allemaal in je zak moet hebben (o.a. een rozenkrans en „een opschrijfboekje met zwarte pen”), staan er ook „berijmde gezondheidsregels voor kabouters” in. Een ervan is vooral momenteel erg actueel en behoeft maar een kleine aanpassing: Als je wat verkouden bent Steek je toch niemand aan Wanneer je, als je hoest of niest, De hand voor je mond hebt gedaan.

Akela, wij doen nog altijd ons best.

