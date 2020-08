Internationaal erkende regering Libië kondigt staakt-het-vuren af

De door de VN erkende regering van Libië, die is gevestigd in Tripoli, heeft vrijdag een direct staakt-het-vuren afgekondigd en opgeroepen tot nieuwe verkiezingen. De gevechtspauze geldt voor het hele land, zo meldt persbureau AP. Ook wordt opgeroepen tot de demilitarisering van de strategisch gelegen stad Sirte, die in handen is van krijgsheer Khalifa Haftar en zijn strijders. Het staakt-het-vuren werd beantwoord door eenzelfde oproep van de rivaliserende regering in de oostelijke havenstad Tobruk - aan wie Haftar loyaal is.

In het olierijke Libië wordt na het afzetten van dictator Moammar Gaddafi in 2011 en mislukte verkiezingen in 2014 om de macht gestreden. Een aantal groeperingen, elk gesteund door verschillende buitenlandse regeringen, probeert in het machtsvacuüm als winnaar boven te komen. Onder meer de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Rusland hebben partij gekozen voor de regering in Tobruk, terwijl de internationale gemeenschap de westelijke regering in Tripoli erkent, die bovendien door Turkije militair wordt gesteund.

Ook Frankrijk speelt een buitengewone rol; president Macron koos tot voor kort de kant van generaal Haftar - als enige in de internationale gemeenschap. Toen bleek dat Haftar niet de sterke man was die eenheid zou brengen in Libië, liet Parijs hem vallen. De troepen van Haftar voerden een aanval uit op de hoofdstad Tripoli, maar werden teruggeslagen en belegeren nu Sirte.

De afgelopen weken liepen de spanningen tussen de verschillende partijen op, met name bij de havenstad Sirte. Egypte leek aanstalten te maken zich te mengen in de strijd in zijn buurland, door samen te spannen met machtige stammen die het opnemen tegen het door Turkije gesteunde regeringsleger in Tripoli. Het staakt-het-vuren werd door de Egyptische president Abdel Fatah el-Sisi positief ontvangen, zo liet hij vrijdag weten.